|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:09
flyman написав: Hotab написав:
"Спробую скинути - встигне ужалити" "Ужалю перша - потонемо удвох". У рослин це називається симбіоз.
Ботанік з тебе нікудишній.
З тебе взагалі хто б там не було "нікудишній". Ні громадянин,ні українець. Може айтішник ок. Але ми не можемо це перевірити.
flyman написав:
Не можу зрозуміти всіх висот твого процесу творення мислеформ в твоєму процесорі.
Якби це було єдине, що ти в цьому житті не можеш усвідомити.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 29 жов, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8210
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10
Hotab написав: flyman написав:
Тобто наказ був обороняти Маріуполь був злочинний?
Наказ "стояти на смерть" можна трактувати як злочинний. Оборона - це один зі способів бойових дій. Але наказ "згинь!" - він є злочинним апріорі. Боєць або група бійців може йти на невиправданий ризик зі власної волі, і тоді їх назовуть "герої" (можливо посмертно) . Але надати наказ "йди гинути , так треба" не може дати ніхто.
Коли хтось проявляє героїзм, значить хтось проїбав виконати нормально свої обов'язки. Героїзм з добровільним усвідомленим відаванням свого життя не є нормою війни.
Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29797
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10
Hotab написав:
Або ні під що не підводити, а просто сказати командуванню, що треба про щось домовитись
, інакше може виникнути медійний позор.
Это говорение, в том числе принудительно мобилизованных, что-то дас и будет услышано?
-
Negotive
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:13
Negotive написав:
Это говорение, в том числе принудительно мобилизованных, что-то дас и будет услышано?
У командування є власне бачення ситуації (в більшості випадків воно набагато ширше, аніж у мобіка в окопі). Тому йому дано право приймати рішення ,виходячи з оцінки реальної обстановки. І нести відповідальність за це рішення.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8210
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:16
flyman написав:
Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго
Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.
Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.
Серед командирів дебілів теж вистачає.
flyman написав:
РБ окупована Росією. Можем звільняти.
ЗСУ конче потрібен "звільнятєль" Мух!
"Країна без тебе ніяк".
А підстрікати розв'язати війну на 3 фронти розуму багато не потрібно, якщо ти сам в землянці в житомирському котлі , пітною долонею стискаючи 100 доларів на місяць.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 29 жов, 2022 23:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8210
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:32
Hotab написав: flyman написав:
Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго
Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.
Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.
Серед командирів дебілів теж вистачає.
Це був наказ, чи цікавилися, може Хотаб злітає добровольцем (якщо він не проти)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29797
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:34
flyman написав:
Це був наказ, чи цікавилися, може Хотаб злітає добровольцем?
Дозволяю розглянути обидва варіанти і по обом сказати свою думку.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8210
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|105973
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|469577
|
|
|1
|4121
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|