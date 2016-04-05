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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2546254725482549
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:09

  flyman написав:
  Hotab написав:"Спробую скинути - встигне ужалити" "Ужалю перша - потонемо удвох". У рослин це називається симбіоз.

Ботанік з тебе нікудишній.

З тебе взагалі хто б там не було "нікудишній". Ні громадянин,ні українець. Може айтішник ок. Але ми не можемо це перевірити.

  flyman написав:Не можу зрозуміти всіх висот твого процесу творення мислеформ в твоєму процесорі.

Якби це було єдине, що ти в цьому житті не можеш усвідомити.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10

  Hotab написав:
  flyman написав:Тобто наказ був обороняти Маріуполь був злочинний?


Наказ "стояти на смерть" можна трактувати як злочинний. Оборона - це один зі способів бойових дій. Але наказ "згинь!" - він є злочинним апріорі. Боєць або група бійців може йти на невиправданий ризик зі власної волі, і тоді їх назовуть "герої" (можливо посмертно) . Але надати наказ "йди гинути , так треба" не може дати ніхто.
Коли хтось проявляє героїзм, значить хтось проїбав виконати нормально свої обов'язки. Героїзм з добровільним усвідомленим відаванням свого життя не є нормою війни.

Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Або ні під що не підводити, а просто сказати командуванню, що треба про щось домовитись, інакше може виникнути медійний позор.

Это говорение, в том числе принудительно мобилизованных, что-то дас и будет услышано?
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:Это говорение, в том числе принудительно мобилизованных, что-то дас и будет услышано?


У командування є власне бачення ситуації (в більшості випадків воно набагато ширше, аніж у мобіка в окопі). Тому йому дано право приймати рішення ,виходячи з оцінки реальної обстановки. І нести відповідальність за це рішення.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго

Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.
Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.
Серед командирів дебілів теж вистачає.
  flyman написав:РБ окупована Росією. Можем звільняти.

ЗСУ конче потрібен "звільнятєль" Мух!
"Країна без тебе ніяк".
А підстрікати розв'язати війну на 3 фронти розуму багато не потрібно, якщо ти сам в землянці в житомирському котлі , пітною долонею стискаючи 100 доларів на місяць.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:32

  Hotab написав:
  flyman написав:Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго

Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.
Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.
Серед командирів дебілів теж вистачає.

Це був наказ, чи цікавилися, може Хотаб злітає добровольцем (якщо він не проти)?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Це був наказ, чи цікавилися, може Хотаб злітає добровольцем?

Дозволяю розглянути обидва варіанти і по обом сказати свою думку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 00:39

Hotab
Люди которые так предлагали угробить и технику(так понимаю не древний ми8), и главное квалификацированный экипаж, вообще нихера не умеют считать(типа расход 1л/1км, запас топлива 500л, пролетишь по решению партии 600км?) или были постоянно в алкотрансе от снятия стресса?
То они думали что остаток пути экипаж как сломавшуюся Жигу борт руками по полям дотолкает?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 02:08

  барабашов написав:Hotab
Люди которые так предлагали угробить и технику(так понимаю не древний ми8), и главное квалификацированный экипаж, вообще нихера не умеют считать(типа расход 1л/1км, запас топлива 500л, пролетишь по решению партии 600км?) или были постоянно в алкотрансе от снятия стресса?
То они думали что остаток пути экипаж как сломавшуюся Жигу борт руками по полям дотолкает?

Там ещё печальнее. Армейская авиация традиционно работает в интересах сухопутных войск. Идею, куда полететь въибать ставит пехотный генерал (естественно в военной макамедии он не особоьучил боевые возможности авиации, оно ему казалось нах не надо) , а авиационный полковник (отданный в его подчинение) хочет показаться важным и авторитетным перед ним, доводит экипажам квадратную задачу. В присутствии.
И на нормальные возражения экипажа пытается показать, что он тоже может отправить летчиков на смерть. "У вас не стоит задача вернуться, вам необходимо въебать!" Но на простой вопрос "дайте пожалуйста письменное боевое распоряжение или боевой наказ " , а авиация летает исключительно либо по "постановке задачи летному составу" (в мирное время на магнитофон) , либо по боевому наказу (в военное время) , вопросы сразу исчезают. Потому что это уголовочка написать такой наказ.
Да, нередко бывают срочные вылеты без наказа. Но его потом все равно сделают так, будто он был сделан своевременно. Обязательно. Это в том числе и основание экипажу получить боевую доплату, которую долярчик норовит получать в отпуске сидя во Львове с женой.
З.Ы. Ситуация 2014 года.
Hotab
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