З тебе взагалі хто б там не було "нікудишній". Ні громадянин,ні українець. Може айтішник ок. Але ми не можемо це перевірити.
Якби це було єдине, що ти в цьому житті не можеш усвідомити.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 23:09
З тебе взагалі хто б там не було "нікудишній". Ні громадянин,ні українець. Може айтішник ок. Але ми не можемо це перевірити.
Якби це було єдине, що ти в цьому житті не можеш усвідомити.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10
Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго!
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У командування є власне бачення ситуації (в більшості випадків воно набагато ширше, аніж у мобіка в окопі). Тому йому дано право приймати рішення ,виходячи з оцінки реальної обстановки. І нести відповідальність за це рішення.
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.
Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.
Серед командирів дебілів теж вистачає.
ЗСУ конче потрібен "звільнятєль" Мух!
"Країна без тебе ніяк".
А підстрікати розв'язати війну на 3 фронти розуму багато не потрібно, якщо ти сам в землянці в житомирському котлі , пітною долонею стискаючи 100 доларів на місяць.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:32
Це був наказ, чи цікавилися, може Хотаб злітає добровольцем (якщо він не проти)?
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 жов, 2022 00:39
Hotab
Люди которые так предлагали угробить и технику(так понимаю не древний ми8), и главное квалификацированный экипаж, вообще нихера не умеют считать(типа расход 1л/1км, запас топлива 500л, пролетишь по решению партии 600км?) или были постоянно в алкотрансе от снятия стресса?
То они думали что остаток пути экипаж как сломавшуюся Жигу борт руками по полям дотолкает?
Додано: Нед 30 жов, 2022 02:08
Там ещё печальнее. Армейская авиация традиционно работает в интересах сухопутных войск. Идею, куда полететь въибать ставит пехотный генерал (естественно в военной макамедии он не особоьучил боевые возможности авиации, оно ему казалось нах не надо) , а авиационный полковник (отданный в его подчинение) хочет показаться важным и авторитетным перед ним, доводит экипажам квадратную задачу. В присутствии.
И на нормальные возражения экипажа пытается показать, что он тоже может отправить летчиков на смерть. "У вас не стоит задача вернуться, вам необходимо въебать!" Но на простой вопрос "дайте пожалуйста письменное боевое распоряжение или боевой наказ " , а авиация летает исключительно либо по "постановке задачи летному составу" (в мирное время на магнитофон) , либо по боевому наказу (в военное время) , вопросы сразу исчезают. Потому что это уголовочка написать такой наказ.
Да, нередко бывают срочные вылеты без наказа. Но его потом все равно сделают так, будто он был сделан своевременно. Обязательно. Это в том числе и основание экипажу получить боевую доплату, которую долярчик норовит получать в отпуске сидя во Львове с женой.
З.Ы. Ситуация 2014 года.
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