В 2мв было втянуто полсотни стран. Может быть в нейтральную Швейцарию и что то пропускал бы. Сейчас Европа и Турция пытаются дружить с Украиной, при этом не испортив отношения с РФ. Поэтому РФ бегает жалуется куда можно на Украину.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 04:57
В 2мв было втянуто полсотни стран. Может быть в нейтральную Швейцарию и что то пропускал бы. Сейчас Европа и Турция пытаются дружить с Украиной, при этом не испортив отношения с РФ. Поэтому РФ бегает жалуется куда можно на Украину.
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