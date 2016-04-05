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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2547254825492550
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 04:57

  Negotive написав:Я вот уже не раз писал, но исчезало. Сравнивать зерновой коридор и 2 мировую?? Чтоб Гитлер или Сталин пропускал чекрез контролируемую территорию вражеские судна? Или вражеские товары как газ качается.

В 2мв было втянуто полсотни стран. Может быть в нейтральную Швейцарию и что то пропускал бы. Сейчас Европа и Турция пытаются дружить с Украиной, при этом не испортив отношения с РФ. Поэтому РФ бегает жалуется куда можно на Украину.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 05:01

  otg написав:
  vitaliian написав:комично, получается им можно пулять ракеты по жилым домам и энергосистеме, а нам по чф нельзя. Даже Гитлер так не юморил, не жаловался в лигу наций какой Сталин изверг.
Они придумали байку что их флот обеспечивал зерновой путь :) Наглость второе счастье.

Весь рос проп использует в основном два манипулятивных приема, это подмена понятий - "защитой" они называют нападение, второй прием - менять местами причину и следствие. Всё достаточно примитивно, но для внутреннего самооправдания этого достаточно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 06:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що там у Севастополі?
Investor_K
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