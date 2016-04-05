В 2мв было втянуто полсотни стран. Может быть в нейтральную Швейцарию и что то пропускал бы. Сейчас Европа и Турция пытаются дружить с Украиной, при этом не испортив отношения с РФ. Поэтому РФ бегает жалуется куда можно на Украину.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 04:57
В 2мв было втянуто полсотни стран. Может быть в нейтральную Швейцарию и что то пропускал бы. Сейчас Европа и Турция пытаются дружить с Украиной, при этом не испортив отношения с РФ. Поэтому РФ бегает жалуется куда можно на Украину.
Додано: Нед 30 жов, 2022 05:01
Весь рос проп использует в основном два манипулятивных приема, это подмена понятий - "защитой" они называют нападение, второй прием - менять местами причину и следствие. Всё достаточно примитивно, но для внутреннего самооправдания этого достаточно.
Додано: Нед 30 жов, 2022 06:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що там у Севастополі?
Додано: Нед 30 жов, 2022 07:04
Зрозуміти б незрозуміле!©
Доброго ранку))
Щось я вчора на валютній гілці розказав таку казочку, що деяким форумчанам просто порвало пер.даки від неї))
Тож, сьогодні буду писати на тематичній гілці, але почну казочку розказувати іншу/або просто з іншого боку
Так от - всі знаєте, що на війні потрібні різні автівки(без них - як без рук), в тому числі всякі пікапи, джипчики і т.п.(бо думаю уявляєте, в яких умовах вони використовуються?)
Держава, звісно, не дає їх - тому ці всі автівки - від волонтерів!(а точніше - від різних друзів наших солдат)
Так от - ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати і за які кошти мають куплятись запчастини до тих автівок?
А вони постійно ламаються, так як використовуються в різних складних умовах/дорогах/бездоріжжю...
Тож сума на ремонт і запчастини має бути чимала!
Тож - чекаю відповіді
Можна і декілька варіантів))
Додано: Нед 30 жов, 2022 08:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Где то 10-15 тысяч в месяц уходит на такие ремонты, топливо и другие волонтерские закупки для себя и своего подразделения. Вероятно размер таких трат сильно зависит от специфики подразделения, где служишь. Отношение к этому спокойное, с учётом размера выплат.
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