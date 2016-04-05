Додано: Нед 30 жов, 2022 08:57

Рекомендую місцевим дописувачам підписатись на ТГ-канал Романа Доніка.Зрозуміють багато чого, любителі хароших рускіх"Стрічка рясно замиготіла фейком про російського генерала. Сьогодні так же рясно будуть спростування, та всякі пояснення. Я розумію, що всі втомилися, і що всім дуже кортить простих рішень. Чік і генерал в річці. Чік і другий і третій. Чік і ракети скінчилися і снаряди у ворога через ураження переправ та складів. Чік і РФ хоче перемовин. Чік і ми перемогли, а вони капітулювали. Але це так не працює. Це втома. Це руки трикутником над головою і - чік, я домікє. Це спроба якось захиститись та видихнути те що давить. Але на жаль, ще не час. Бо кожна помилка, кожна ілюзія, кожне ілюзорне сподівання, коли воно розлітається на маленькі шматки, ранить уламками нас самих. Дуже ранить. Вибиває з колії. Деморалізує. А зараз це не можна. Рано. Бо все зараз не дуже просто. Бо зараз в повітрі щось дуже схоже за відчуттям на перші дні вторгнення. І це не про ядерну зброю. Це про невизначеність та неясність.Чи вдарять ще окупанти? Звісно вдарять. І я не знаю де саме. І боюся, що ніхто не знає. Навіть вони самі. Чи є у російських військових план? Звісно є. І не один. І який виберуть, буде залежать від обстановки. Те що ми не розуміємо їх планів, це не означає що їх немає. Бо мене дуже бентежить, що на 8 місяці повномасштабного вторгнення, через майже 8 років війни, у нашого суспільства якесь скривлене сприйняття тих, хто прийшов окупувати та розграбувати нашу державу. Люди тиждень серйозно обговорюють якісь заяви окупантів, якісь їх плани на евакуацію цивільного населення з Херсону. Це якась невгамовна жага до чудес, розових поні, та єдинорогів. Це помилки, та хибне уявлення, яке призводить до завищених сподівань. Це те що навмисне робить ворог. Ніколи, ні за яких обставин, їх не цікавить населення окупованих територій. Тільки як живий щит для перекидання сил та зброї. Тільки як захист переправ та залишків мостів по яким вони перекидають техніку та БК. 2 години цивільні, 12 військові. Перекидають не з Херсону, а в Херсон.Ні одного метру землі вони просто так не віддають. Тільки через кров та піт ЗСУ. Вони прийшли забрати та знищити. На нас напала держава, для якої вартість людського життя її громадян, близька до нуля. То чого ви чекаєте на території, яку вони прийшли зрівняти з землею. Не треба ідеалізувати та недооцінювати ворога.Те ж саме стосується і їх мобілізації. А то вже з'явився шапкозакидальний настрій. Це перша хвиля мобілізації. І там до біса бажаючих піти повоювати. Кілька роликів на ютубі на 300 тис мобілізованих це ніщо. І їх жінки і матері не дуже переймаються що будуть втрати. "Всьо равно бухаєт и сдохнєт". Ми просто міряли їх по собі. Ми цю помилку вже робили, коли вважали що після перших тисяч «цинків» буде якийсь протест, або хтось схаменеться.Проблема зі спорядженням та одягом? Не треба ілюзій. Вони вже шукають вирішення цих проблем. І вони їх вирішать. Не важливо як це буде виглядати. Важливо як це буде діяти. Постріл ванька у фуфайці зразка 1943 року вбиває так само як і постріл солдата у сучасному споряджені. От і все. Зараз всі країни, які зберегли відношення з РФ завалені пропозиціями по закупівлі всього. Взагалі всього. Вони не збираються зупинятися.На околицях Бахмута запеклі бої. За різними оцінками втрати ворога в районі Бахмута за весь час склали 6-8 тисяч. Просто вдумайтесь в те, якою ціною наші хлопці тримають той напрямок. Майже 10% з усіх втрат ворога за 8 місяців це район Бахмута. І вони не зупиняються. Кожного дня атаки та спроби зламати нашу оборону. І це не просто якась піар акція, або схильність до самогубства. Це план окупанта, якому на заваді стали наші вояки. Я не розумію того плану. Але він є. Бо просто так, такі ресурси не витрачаються. Зараз оборона Бахмута зав'язала на собі дуже потужні і боєздатні сили противника. Ті сили, які свого часу зав'язали на собі захисники Маріуполя. Так, вже є і свіжина з мобілізації, вже й пригожинськи зеки пішли в утиль. Але там все ще дуже боєздатні підрозділи ворога для яких не жаліють ні резервів, ні снарядів, ні БК."