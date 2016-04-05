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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2548254925502551
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:23

Frant
Один із небагатьох тверезих висновків на сьогодення.
Востаннє редагувалось AlexMotel в Нед 30 жов, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:26

  Успіх написав:Доброго ранку))

Щось я вчора на валютній гілці розказав таку казочку, що деяким форумчанам просто порвало пер.даки від неї))

Тож, сьогодні буду писати на тематичній гілці, але почну казочку розказувати іншу/або просто з іншого боку ;)

Так от - всі знаєте, що на війні потрібні різні автівки(без них - як без рук), в тому числі всякі пікапи, джипчики і т.п.(бо думаю уявляєте, в яких умовах вони використовуються?)
Держава, звісно, не дає їх - тому ці всі автівки - від волонтерів!(а точніше - від різних друзів наших солдат)
Так от - ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати і за які кошти мають куплятись запчастини до тих автівок?
А вони постійно ламаються, так як використовуються в різних складних умовах/дорогах/бездоріжжю...
Тож сума на ремонт і запчастини має бути чимала!
Тож - чекаю відповіді ;)
Можна і декілька варіантів))
За свій рахунок. А ти якої відповіді чикав?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Щось я вчора на валютній гілці розказав таку казочку, що деяким форумчанам просто порвало пер.даки від неї))

Я так бачу ти все ще намагається стояти з гордо піднятою головою в той момент, коли вчора виявив у себе в штанах відро коричневої субстанції.
Останнє попередження: вгамуйся! Знайти тебе (де ти служиш) і розкрутити в твоєму підрозділі оце розкрадання бюджетних коштів - як два пальці, навіть не треба вставати з дивана. Бригад під н.п. з пташиною назвою не так і багато. Дзвінок кожному комбригу, далі вниз на батальон/дивизіон - і артилериста "Успіха" зі Львову вирахують за годину.
Я розумію, що ця схема відпрацьована всюди, але вигребеш від товаришів по службі за її злив своїм довгим язиком - саме ти. Таких невиліковних ідіотів не часто зустрічав. Останнє китайське!

І це дійсно розкрадання! Якби всі,27 тис ще пішли на ремонти авто, то якось можна було б зрозуміти. Але 17 тис Долярчику у Львові, а 10 (може) на ремонт....
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 жов, 2022 09:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:34

  Frant написав:Рекомендую місцевим дописувачам підписатись на ТГ-канал Романа Доніка.
Зрозуміють багато чого, любителі хароших рускіх

При чем здесь "хароших рускіх"? Ты хоть текст читал то сам? Речь здесь, как раз, о украинцах. О горе-патриотах, шапкозакидателях. ПТУ-шниках всяких, не способных трезво оценивать обстановку.
Востаннє редагувалось otg в Нед 30 жов, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:За свій рахунок.

Cкоріше так і буде, чи з того що збирають волонтери - але зараз дуже велике безробіття, а зарплати (сужу по своєму місту) середні 8 тис. грн. Не думаю що такі люди можуть багато донатити без ризику лишитися грошей на їжу або комуналку.
BIGor
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  #<1 ... 2548254925502551
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