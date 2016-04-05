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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2550255125522553>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:53

  flyman написав:
  Hotab написав:
  otg написав:можеш с ЗП тищу виділити, не такі великі кошти. Тим більш не один, як правило підрозділ може скинутись.

Так і є. І проблеми тут нема. Країна живе фактично на грані. В ділити зі своїх 100+ тис гроші для своєї ж комфортної служби - це нормальна практика. Не останнє віддає- ще на конвертдепозит залишається.

вертушку ремонтуєш і заправляєш за свої?

Ааааааа!!!!
100500 плюсів!!!!👍👍👍
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:За свій рахунок. А ти якої відповіді чикав?

Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних(з врахуванням курсу тепер і навесні) зарплат/премій!
А враховуючи ризики життя і каліцтва - то взагалі, нов коментс...

+ специфічна ізоляція на невизначений термін від родичів/близьких...
(в тюрмах і то зеки знають свої терміни ізоляції) :mrgreen:

Тож - ДумайТЕ!©
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:03

  Frant написав:Рекомендую місцевим дописувачам підписатись на ТГ-канал Романа Доніка.
Зрозуміють багато чого, любителі хароших рускіх


Если что, текст об инфантильных украинцах. Ну, и о всякой сволочи (опять же, из числа украинцев), которая на инфантильности паразитирует.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:15

Не так страшні московські воші, як українські гниди!©

  Hotab написав:Останнє попередження: вгамуйся! Знайти тебе (де ти служиш) і розкрутити в твоєму підрозділі
....
вирахують за годину.
...
Я розумію, що ця схема відпрацьована всюди, але вигребеш від товаришів по службі за її злив своїм довгим язиком - саме ти.

Оце і є ми - українці!
Оце і є наш менталітет!

Дивно, що ми зуміли об'єднатись в цій війні!
Дивно, що дуже приємно здивували всі волонтери!

А мого - МОГЛО бути зовсім, зовсім по-іншому!!!

п.с.
Я думав, що лише тут(на Півдні і Сході) достатня кількість гнид, які зливають інфо про переміщення і кількість техніки ворогу... - так би мовити, "пхають ніж у спину"...
Але, бачу що такі гниди, чи то їх різновид - повсюди!

І що думаєте - дуже є натхнення/мотивація захищати ще і їхні домівки? Домівки таких гнид?
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але, бачу що такі гниди, чи то їх різновид - повсюди!

Тобто коли тобі не дають красти бюджетні кошти у розмірі 17 тисяч за 10 днів перебування у Львові , це гниди? А може гниди - це розкрадачі, коли країна останнє віддає на фронт?
  Успіх написав:І що думаєте - дуже є натхнення/мотивація захищати ще і їхні домівки? Домівки таких гнид?

Дешевенький шантаж. На базарі, де торгівля посипалась у тебе, як і у всіх інших, будеш стояти за 5 т грн в місяць? Не будеш. Конвертдепо само себе не відкриє.Ти мрієш не про базар, а про п'яту лінію оборони. Щоб отримувати 44 і вважатись захисником.
На сьогодні все. Не до тебе. Веди себе чемно, бо накажу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:22

  Успіх написав:Доброго ранку))

Щось я вчора на валютній гілці розказав таку казочку, що деяким форумчанам просто порвало пер.даки від неї))

Тож, сьогодні буду писати на тематичній гілці, але почну казочку розказувати іншу/або просто з іншого боку ;)

Так от - всі знаєте, що на війні потрібні різні автівки(без них - як без рук), в тому числі всякі пікапи, джипчики і т.п.(бо думаю уявляєте, в яких умовах вони використовуються?)
Держава, звісно, не дає їх - тому ці всі автівки - від волонтерів!(а точніше - від різних друзів наших солдат)
Так от - ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати і за які кошти мають куплятись запчастини до тих автівок?
А вони постійно ламаються, так як використовуються в різних складних умовах/дорогах/бездоріжжю...
Тож сума на ремонт і запчастини має бути чимала!
Тож - чекаю відповіді ;)
Можна і декілька варіантів))

Что каждомесячной многомиллиардной (1,5-4 млрд долл каждый месяц) "помощи от всех стран мира" уже не хватает? Вопрос не туда адресуете. :lol:
И зачем ремонтировать, если можно отобрать любое авто "на нужды армии".
Востаннє редагувалось Negotive в Нед 30 жов, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:27

  Успіх написав:
  Hotab написав:Останнє попередження: вгамуйся! Знайти тебе (де ти служиш) і розкрутити в твоєму підрозділі
....
вирахують за годину.
...
Я розумію, що ця схема відпрацьована всюди, але вигребеш від товаришів по службі за її злив своїм довгим язиком - саме ти.

Оце і є ми - українці!
Оце і є наш менталітет!

Дивно, що ми зуміли об'єднатись в цій війні!
Дивно, що дуже приємно здивували всі волонтери!

А мого - МОГЛО бути зовсім, зовсім по-іншому!!!

п.с.
Я думав, що лише тут(на Півдні і Сході) достатня кількість гнид, які зливають інфо про переміщення і кількість техніки ворогу... - так би мовити, "пхають ніж у спину"...
Але, бачу що такі гниди, чи то їх різновид - повсюди!

І що думаєте - дуже є натхнення/мотивація захищати ще і їхні домівки? Домівки таких гнид?



по перше-ти на війні, і ЗСУ боронить країну загалом (а не окремі домівки , ти м паче колоборантів(прихідьників рм)
по друге-гнід вистачає і на форумі (zебра, fly) постійно просувають рашінські наратіви (країна під контрелем)
по трете-навіть через 100 років гніди будуть , але наше (і твоє) завдання зростити покоління справжніх патріотів, щоб пропорція гнід у суспільстві на була вище допустимих 1,5-2%, а не 15-20% як сьогодні)
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:30

гарна доба

ЗСУ ліквідували за минулу добу рекордну кількість окупантів

Збройні сили України ліквідували за минулу добу майже тисячу окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 71 200 (+950 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:45

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?

Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."

І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."

Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? :mrgreen:
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити :lol: - в нас же великі зарплати/премії!
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