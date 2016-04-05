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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2550255125522553
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не здивуюсь, якщо Успіх почне снаряди через OLX продавати. Вартість він вже визначив. Треюа знвйти покупців. Торгаш.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:57

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав захистити судноплавство військовим супроводом після зриву Росією "зернової угоди".

Про це йдеться у Twitter міністра.

"Переговори з Росією не працюють. Путін зриває домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставить під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об’єднатися, щоб захистити судноплавство з військовим супроводом. Давайте обійдемо шантаж", - написав він.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
...
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."

До того как вас призвали в ЗСУ вы так не считали?

Вы не заметили, что хорошее отношение к вам на форуме началось только после того, как вас призвали и вы стали писать с фронта? Но вы своими постами настойчиво стараетесь его максимально ухудшить. Может пора начинать взрослеть?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04

  Успіх написав:
  otg написав:За свій рахунок. А ти якої відповіді чикав?

Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних(з врахуванням курсу тепер і навесні) зарплат/премій!
Чого ти вирішив що тобі хтось заздрить? На мій розсуд сьогодні все справедливо і навряд хтось комусь заздрить.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04

  Успіх написав:Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."

І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."

Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? :mrgreen:
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити :lol: - в нас же великі зарплати/премії!

Повсюду должны быть только одни победы! А не "скауление" что военным не хватаеи денег на авто и еду.
Востаннє редагувалось Negotive в Нед 30 жов, 2022 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04

  flyman написав:
  Hotab написав:
  otg написав:можеш с ЗП тищу виділити, не такі великі кошти. Тим більш не один, як правило підрозділ може скинутись.

Так і є. І проблеми тут нема. Країна живе фактично на грані. В ділити зі своїх 100+ тис гроші для своєї ж комфортної служби - це нормальна практика. Не останнє віддає- ще на конвертдепозит залишається.

вертушку ремонтуєш і заправляєш за свої?


а у самого то, в бюджеті 100 уо на місяць, передбачена і профінасована така стаття витрат як "донат на зсу"?
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:09

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?

Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."

І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."

Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? :mrgreen:
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити :lol: - в нас же великі зарплати/премії!
Ти перший кого я знаю, при чому, не зовсім з передка, як я розумію, котрий ниє по поводу та без.
otg
 
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