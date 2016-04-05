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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:51
Не здивуюсь, якщо Успіх почне снаряди через OLX продавати. Вартість він вже визначив. Треюа знвйти покупців. Торгаш.
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Investor_K
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:57
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав захистити судноплавство військовим супроводом після зриву Росією "зернової угоди".
Про це йдеться у Twitter міністра.
"Переговори з Росією не працюють. Путін зриває домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставить під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об’єднатися, щоб захистити судноплавство з військовим супроводом. Давайте обійдемо шантаж", - написав він.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
Успіх написав:
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
...
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
До того как вас призвали в ЗСУ вы так не считали?
Вы не заметили, что хорошее отношение к вам на форуме началось только после того, как вас призвали и вы стали писать с фронта? Но вы своими постами настойчиво стараетесь его максимально ухудшить. Может пора начинать взрослеть?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
Успіх написав: otg написав:За свій рахунок
. А ти якої відповіді чикав?
Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних(з врахуванням курсу тепер і навесні) зарплат/премій!
Чого ти вирішив що тобі хтось заздрить? На мій розсуд сьогодні все справедливо і навряд хтось комусь заздрить.
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otg
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
Успіх написав:
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
Може скоро і на снаряди треба буде скидатись?
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити
- в нас же великі зарплати/премії!
Повсюду должны быть только одни победы! А не "скауление" что военным не хватаеи денег на авто и еду.
Востаннє редагувалось Negotive
в Нед 30 жов, 2022 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
flyman написав: Hotab написав: otg написав:
можеш с ЗП тищу виділити, не такі великі кошти. Тим більш не один, як правило підрозділ може скинутись.
Так і є. І проблеми тут нема. Країна живе фактично на грані. В ділити зі своїх 100+ тис гроші для своєї ж комфортної служби - це нормальна практика. Не останнє віддає- ще на конвертдепозит залишається.
вертушку ремонтуєш і заправляєш за свої?
а у самого то, в бюджеті 100 уо на місяць, передбачена і профінасована така стаття витрат як "донат на зсу"?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:09
Успіх написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
Може скоро і на снаряди треба буде скидатись?
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити
- в нас же великі зарплати/премії!
Ти перший кого я знаю, при чому, не зовсім з передка, як я розумію, котрий ниє по поводу та без.
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otg
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