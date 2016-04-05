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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:19
Успіх написав:
Але, бачу що такі гниди, чи то їх різновид - повсюди!
Тобто коли тобі не дають красти бюджетні кошти у розмірі 17 тисяч за 10 днів перебування у Львові , це гниди? А може гниди - це розкрадачі, коли країна останнє віддає на фронт?
Успіх написав:
І що думаєте - дуже є натхнення/мотивація захищати ще і їхні домівки? Домівки таких гнид?
Дешевенький шантаж. На базарі, де торгівля посипалась у тебе, як і у всіх інших, будеш стояти за 5 т грн в місяць? Не будеш. Конвертдепо само себе не відкриє.Ти мрієш не про базар, а про п'яту лінію оборони. Щоб отримувати 44 і вважатись захисником.
На сьогодні все. Не до тебе. Веди себе чемно, бо накажу.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:27
Успіх написав: Hotab написав:
Останнє попередження: вгамуйся! Знайти тебе (де ти служиш) і розкрутити в твоєму підрозділі
....
вирахують за годину.
...Я розумію, що ця схема відпрацьована всюди, але вигребеш
від товаришів по службі за її злив своїм довгим язиком - саме ти.
Оце і є ми - українці!
Оце і є наш менталітет!
Дивно, що ми зуміли об'єднатись в цій війні!
Дивно, що дуже приємно здивували всі волонтери!
А мого - МОГЛО бути зовсім, зовсім по-іншому!!!
п.с.
Я думав, що лише тут(на Півдні і Сході) достатня кількість гнид, які зливають інфо про переміщення і кількість техніки ворогу... - так би мовити, "пхають ніж у спину"...
Але, бачу що такі гниди, чи то їх різновид - повсюди!
І що думаєте - дуже є натхнення/мотивація захищати ще і їхні домівки? Домівки таких гнид?
по перше-ти на війні, і ЗСУ боронить країну загалом (а не окремі домівки , ти м паче колоборантів(прихідьників рм)
по друге-гнід вистачає і на форумі (zебра, fly) постійно просувають рашінські наратіви (країна під контрелем)
по трете-навіть через 100 років гніди будуть , але наше (і твоє) завдання зростити покоління справжніх патріотів, щоб пропорція гнід у суспільстві на була вище допустимих 1,5-2%, а не 15-20% як сьогодні)
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:30
ЗСУ ліквідували за минулу добу рекордну кількість окупантів
Збройні сили України ліквідували за минулу добу майже тисячу окупантів.
Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 71 200 (+950 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:45
juristkostya написав: Успіх написав:
Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
Може скоро і на снаряди треба буде скидатись?
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити
- в нас же великі зарплати/премії!
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:51
Не здивуюсь, якщо Успіх почне снаряди через OLX продавати. Вартість він вже визначив. Треюа знвйти покупців. Торгаш.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:57
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав захистити судноплавство військовим супроводом після зриву Росією "зернової угоди".
Про це йдеться у Twitter міністра.
"Переговори з Росією не працюють. Путін зриває домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставить під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об’єднатися, щоб захистити судноплавство з військовим супроводом. Давайте обійдемо шантаж", - написав він.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
Успіх написав:
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
...
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
До того как вас призвали в ЗСУ вы так не считали?
Вы не заметили, что хорошее отношение к вам на форуме началось только после того, как вас призвали и вы стали писать с фронта? Но вы своими постами настойчиво стараетесь его максимально ухудшить. Может пора начинать взрослеть?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
Успіх написав: otg написав:За свій рахунок
. А ти якої відповіді чикав?
Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних(з врахуванням курсу тепер і навесні) зарплат/премій!
Чого ти вирішив що тобі хтось заздрить? На мій розсуд сьогодні все справедливо і навряд хтось комусь заздрить.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
Успіх написав:
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
Може скоро і на снаряди треба буде скидатись?
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити
- в нас же великі зарплати/премії!
Повсюду должны быть только одни победы! А не "скауление" что военным не хватаеи денег на авто и еду.
Востаннє редагувалось Negotive
в Нед 30 жов, 2022 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 11:04
flyman написав: Hotab написав: otg написав:
можеш с ЗП тищу виділити, не такі великі кошти. Тим більш не один, як правило підрозділ може скинутись.
Так і є. І проблеми тут нема. Країна живе фактично на грані. В ділити зі своїх 100+ тис гроші для своєї ж комфортної служби - це нормальна практика. Не останнє віддає- ще на конвертдепозит залишається.
вертушку ремонтуєш і заправляєш за свої?
а у самого то, в бюджеті 100 уо на місяць, передбачена і профінасована така стаття витрат як "донат на зсу"?
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