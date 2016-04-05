|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 30 жов, 2022 11:09
Успіх написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
Може скоро і на снаряди треба буде скидатись?
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити
- в нас же великі зарплати/премії!
Ти перший кого я знаю, при чому, не зовсім з передка, як я розумію, котрий ниє по поводу та без.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3201
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 жов, 2022 11:17
НАЗК: заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29793
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1438 раз.
- Подякували: 2566 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 30 жов, 2022 11:22
flyman написав:
НАЗК: заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції
Це не питання НАЗК.Нехай впроваджують ISO 37001
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8033
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 жов, 2022 11:55
flyman написав:
скоро в нас теж ...
Как думаете, получится месячный бюджет сократить до 80 Долл?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5036
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 жов, 2022 12:06
flyman написав:
скоро в нас теж ...
Что то вы явно делаете не так, если собираетесь пойти по этому пути. Или вы взагали, про абстрактных голых, босых пенсионеров ? Всё моё старшее поколение обеспечено, им точно не придётся.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 872
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 жов, 2022 12:17
Ні...
Таки бачу, що ця війна була таки не минучою... - бо просто, такий менталітет, як наш - просто НЕ можливо НЕ втягнути у війну...
Тож, залишається лише надіятись на те, що основний "гнилуватий" менталітет залишиться закордоном, і ще рештки його - виїде по завершенні війни...
В іншому випадку - в нас залишається ВЕЛИКИЙ шанс втягнутись ще колись у війну... - можливо, навіть, з тими ж свинособаками...
Сумно, плять!©
п.с.
Але, чим я себе тішу? Якими надіями/сподіваннями? Якщо, навіть тут, на фронті - місцями яскраво проглядається оті ознаки того менталітету☝️
А про менталітет деяких наших "мешканців форуму" - я взагалі, мовчу...
Тож, сумно, плять - в квадраті!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4120
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 667 раз.
-
- Профіль
-
3
6
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|106011
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|469614
|
|
|1
|4124
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|