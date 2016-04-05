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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2549255025512552
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:09

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?

Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."

І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."

Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? :mrgreen:
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити :lol: - в нас же великі зарплати/премії!
Ти перший кого я знаю, при чому, не зовсім з передка, як я розумію, котрий ниє по поводу та без.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:17

НАЗК: заборона на виїзд з України не відповідає Конституції

НАЗК: заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:22

  flyman написав:НАЗК: заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції

Це не питання НАЗК.Нехай впроваджують ISO 37001
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:55

  flyman написав:скоро в нас теж ...

Как думаете, получится месячный бюджет сократить до 80 Долл?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:06

  flyman написав:скоро в нас теж ...

Что то вы явно делаете не так, если собираетесь пойти по этому пути. Или вы взагали, про абстрактных голых, босых пенсионеров ? Всё моё старшее поколение обеспечено, им точно не придётся.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:17

За крок до перевороту думок©

Ні...
Таки бачу, що ця війна була таки не минучою... - бо просто, такий менталітет, як наш - просто НЕ можливо НЕ втягнути у війну...

Тож, залишається лише надіятись на те, що основний "гнилуватий" менталітет залишиться закордоном, і ще рештки його - виїде по завершенні війни...
В іншому випадку - в нас залишається ВЕЛИКИЙ шанс втягнутись ще колись у війну... - можливо, навіть, з тими ж свинособаками...
Сумно, плять!©

п.с.
Але, чим я себе тішу? Якими надіями/сподіваннями? Якщо, навіть тут, на фронті - місцями яскраво проглядається оті ознаки того менталітету☝️

А про менталітет деяких наших "мешканців форуму" - я взагалі, мовчу...

Тож, сумно, плять - в квадраті!©
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