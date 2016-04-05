Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!! - скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!" - скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......" - скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити - в нас же великі зарплати/премії!
Ти перший кого я знаю, при чому, не зовсім з передка, як я розумію, котрий ниє по поводу та без.
Успіх Рекомендую прикрити рота. Ви занадто багато берете на себе. Ви побували у відпустці, тож радійте, багато кого не пускають взагалі, чи офіційно чи ні. Чого саме Вам бракує з одягу? Вам видали стандартний комплект одягу весною чи чогось не було? Неодноразово чув що треба шкарпеток, взуття, теплого одягу солдатам. Питання в тому що пара шкарпеток коштує 10-30 грн, мені б було соромно при такій зарплаті просити шкарпетки. Продукти також не настільки дорогі щоб їх не можна було купити. Якщо хочеш їздити то треба щось в машину і вкласти, так є багато волонтерів, за роботу не візьмуть гроші, але якщо їздити за покупками на службовому авто то можна щось і кинути на ремонт. Через таких людей в волонтерів взагалі пропадає бажання допомагати. Спеціально для Успіху - я зараз також у війську, а до того волонтерив від початку війни. Тож можу сказати що бачив і бачу ситуацію з двох сторін.
Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?
Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!! - скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!" - скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......" - скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."
І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."
Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити - в нас же великі зарплати/премії!
можу вас привітати з тим, що ви на одному й тому ж двічі підняли срач, хоча вже вчора зійшлися на тому, що це невдала тема...
маленький відступ - коли я побачив, що гроші скоплюються на рахунках у фізосіб, й скоріш за все це військові, я задав питання деяким знайомим - неввічливо, але це для науки))) так перша відповідь була - а ти знаєш скільки грошей уходить на забезпечення - від ремонтів до покупки якихось військових примочок... до чого це я?
начебто на форумі всі розуміють, але в дрібницях вдають, що "не понімай". держава не може забезпечити витрати на війну в повному обсязі. з одного боку друкуються гроші - 30 ярдів грн на місяць. з іншого боку йде фінансова допомога з-за кордону та працюють волонтери. тому що може забезпечити - а зараз головне - це зброя, держава організує. транспорт - це забезпечують волонтери. а дрібниці - ти або чекаєш, або витрачаєш свої гроші.
коли донатять волонтерам - які зп в донатерів? я гадаю, що є такі, в яких зп меньше, ніж 100 т грн - але все одно якусь частину перераховують на допомогу.
я не агітую вас витрачати ваші гроші. але й волати - чому я повинен - не треба. мовчки. тим паче, коли всі скидаються, ви не зможете пропетляти - протиставляти себе колективу, особливо в армії - дуже дурна ідея