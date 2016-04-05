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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2550255125522553>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:09

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?

Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."

І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."

Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? :mrgreen:
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити :lol: - в нас же великі зарплати/премії!
Ти перший кого я знаю, при чому, не зовсім з передка, як я розумію, котрий ниє по поводу та без.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:17

НАЗК: заборона на виїзд з України не відповідає Конституції

НАЗК: заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:22

  flyman написав:НАЗК: заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції

Це не питання НАЗК.Нехай впроваджують ISO 37001
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 11:55

  flyman написав:скоро в нас теж ...

Как думаете, получится месячный бюджет сократить до 80 Долл?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:06

  flyman написав:скоро в нас теж ...

Что то вы явно делаете не так, если собираетесь пойти по этому пути. Или вы взагали, про абстрактных голых, босых пенсионеров ? Всё моё старшее поколение обеспечено, им точно не придётся.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:47

Успіх
Рекомендую прикрити рота. Ви занадто багато берете на себе.
Ви побували у відпустці, тож радійте, багато кого не пускають взагалі, чи офіційно чи ні.
Чого саме Вам бракує з одягу? Вам видали стандартний комплект одягу весною чи чогось не було?
Неодноразово чув що треба шкарпеток, взуття, теплого одягу солдатам. Питання в тому що пара шкарпеток коштує 10-30 грн, мені б було соромно при такій зарплаті просити шкарпетки.
Продукти також не настільки дорогі щоб їх не можна було купити.
Якщо хочеш їздити то треба щось в машину і вкласти, так є багато волонтерів, за роботу не візьмуть гроші, але якщо їздити за покупками на службовому авто то можна щось і кинути на ремонт.
Через таких людей в волонтерів взагалі пропадає бажання допомагати.
Спеціально для Успіху - я зараз також у війську, а до того волонтерив від початку війни. Тож можу сказати що бачив і бачу ситуацію з двох сторін.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:53

flyman
Я вже тут, можу запросити в гості тебе.
А пости редагуєш швидко..
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:42

У Бєлгороді труни, в яких привезли окупантів, викинули на смітник

а що треба було на склад завезти?
так би мовити, щоб державне майно не пропало?

https://www.unian.ua/russianworld/u-bye ... 28683.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:45

  Hotab написав:Причому жіночка може і сама хоче безкоштовно це робити,
вы бы свои истории про платных женщин писали в другом месте. Уже не 1й раз кстати пишете. У кого что болит называется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:52

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних
с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?

Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!
- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"
- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"
- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."

І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."

Може скоро і на снаряди треба буде скидатись? :mrgreen:
А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити :lol: - в нас же великі зарплати/премії!

можу вас привітати з тим, що ви на одному й тому ж двічі підняли срач, хоча вже вчора зійшлися на тому, що це невдала тема...

маленький відступ - коли я побачив, що гроші скоплюються на рахунках у фізосіб, й скоріш за все це військові, я задав питання деяким знайомим - неввічливо, але це для науки))) так перша відповідь була - а ти знаєш скільки грошей уходить на забезпечення - від ремонтів до покупки якихось військових примочок... до чого це я?

начебто на форумі всі розуміють, але в дрібницях вдають, що "не понімай".
держава не може забезпечити витрати на війну в повному обсязі. з одного боку друкуються гроші - 30 ярдів грн на місяць. з іншого боку йде фінансова допомога з-за кордону та працюють волонтери. тому що може забезпечити - а зараз головне - це зброя, держава організує. транспорт - це забезпечують волонтери. а дрібниці - ти або чекаєш, або витрачаєш свої гроші.

коли донатять волонтерам - які зп в донатерів? я гадаю, що є такі, в яких зп меньше, ніж 100 т грн - але все одно якусь частину перераховують на допомогу.

я не агітую вас витрачати ваші гроші. але й волати - чому я повинен - не треба. мовчки. тим паче, коли всі скидаються, ви не зможете пропетляти - протиставляти себе колективу, особливо в армії - дуже дурна ідея :D
Shaman
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