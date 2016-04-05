Додано: Нед 30 жов, 2022 13:52

Успіх написав: juristkostya написав: Успіх написав: Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних Так отож - тому вже б деяким форумчанам вартувало б хоч трохи вгамувати свою заздрість до вже не таких і захмарних с чего вы взяли, что вам кто-то завидует? с чего вы взяли, что вам кто-то завидует?

Та бо як щось заікнешся за щось, щоб мала ДЕРЖАВА давати, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!

- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"

- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"

- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."



І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."



Може скоро і на снаряди треба буде скидатись?

А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити - в нас же великі зарплати/премії! Та бо як щось заікнешся за щось, щоб, так зразу ж з кожного чайника крик - У ВІЙСЬКОВИХ - ВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ/ПРЕМІЇ!!!- скажеш за одяг... - зразу ж чуєш: "маєте великі з/п - премії - можете самі себе забезпечити!"- скажеш за продукти(знаю, що в піхоти з цим бувають проблеми) - знову чуєш крик: "Маєте великі......"- скажеш за потрібність різних автівок(бо і на вогневу треба їздити чимось, і снаряди підвозити, і т.д. і т.п) і їхній ремонт/запчастини - так знову чуєш аналогічну відповідь - " Маєте великі....."І так будь в чому... - а в диванних воїнів кухонного котла)) відповідь одна і таж - " Маєте... маєте... маєте...."Може скоро і на снаряди треба буде скидатись?А що - 1 наш снаряд коштує біля 1Кдол. - можемо собі це дозволити- в нас же великі зарплати/премії!

можу вас привітати з тим, що ви на одному й тому ж двічі підняли срач, хоча вже вчора зійшлися на тому, що це невдала тема...маленький відступ - коли я побачив, що гроші скоплюються на рахунках у фізосіб, й скоріш за все це військові, я задав питання деяким знайомим - неввічливо, але це для науки))) так перша відповідь була - а ти знаєш скільки грошей уходить на забезпечення - від ремонтів до покупки якихось військових примочок... до чого це я?начебто на форумі всі розуміють, але в дрібницях вдають, що "не понімай".держава не може забезпечити витрати на війну в повному обсязі. з одного боку друкуються гроші - 30 ярдів грн на місяць. з іншого боку йде фінансова допомога з-за кордону та працюють волонтери. тому що може забезпечити - а зараз головне - це зброя, держава організує. транспорт - це забезпечують волонтери. а дрібниці - ти або чекаєш, або витрачаєш свої гроші.коли донатять волонтерам - які зп в донатерів? я гадаю, що є такі, в яких зп меньше, ніж 100 т грн - але все одно якусь частину перераховують на допомогу.я не агітую вас витрачати ваші гроші. але й волати - чому я повинен - не треба. мовчки. тим паче, коли всі скидаються, ви не зможете пропетляти - протиставляти себе колективу, особливо в армії - дуже дурна ідея