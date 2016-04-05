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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:01
vitaliian написав: Hotab написав:
Причому жіночка може і сама хоче безкоштовно це робити,
вы бы свои истории про платных женщин писали в другом месте. Уже не 1й раз кстати пишете. У кого что болит называется
.
у кого що болить...
мова в тексті йде про те, що гроші платять за приготування їжи, хоча жінка готова робити це безкоштовно.
все інше ви додумали...
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Shaman
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:04
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vitaliian
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:07
Shaman написав:
мова в тексті йде про те, що гроші платять за приготування їжи, хоча жінка готова робити це безкоштовно.
тему ветки пробовали прочитать? Какое эта история имеет отношение к тому, что долярчик за свои деньги ремонтирует авто, которое всу использует для обороны?
Посты некоторых форумчан не дотягивают по iq до пэтэушников. Если кейсов по теме нет, не нужно тащить сюда истории про платных женщин, за что бы им не платили.
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vitaliian
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:10
vitaliian написав:
https://t.me/astrapress/14930
Вот не понимаю, идут на войну, где будут убивать, будут убиты они или их товарищи, они веселятся, хихикают как на пьянке за гаражами.... воистину глубинный народ.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:13
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
https://t.me/astrapress/14930
Вот не понимаю, идут на войну, где будут убивать, будут убиты они или их товарищи, они веселятся, хихикают как на пьянке за гаражами.... воистину глубинный народ.
Секрет прост, они не читают украинские ТГ каналы, а их СМИ утверждают что всё хорошо, потерь нет.
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vitaliian
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