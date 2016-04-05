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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2551255225532554>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:10

  vitaliian написав:https://t.me/astrapress/14930

Вот не понимаю, идут на войну, где будут убивать, будут убиты они или их товарищи, они веселятся, хихикают как на пьянке за гаражами.... воистину глубинный народ.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:13

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:https://t.me/astrapress/14930

Вот не понимаю, идут на войну, где будут убивать, будут убиты они или их товарищи, они веселятся, хихикают как на пьянке за гаражами.... воистину глубинный народ.

Секрет прост, они не читают украинские ТГ каналы, а их СМИ утверждают что всё хорошо, потерь нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:14

  vitaliian написав:
  Shaman написав:мова в тексті йде про те, що гроші платять за приготування їжи, хоча жінка готова робити це безкоштовно.
тему ветки пробовали прочитать? Какое эта история имеет отношение к тому, что долярчик за свои деньги ремонтирует авто, которое всу использует для обороны?

Посты некоторых форумчан не дотягивают по iq до пэтэушников. Если кейсов по теме нет, не нужно тащить сюда истории про платных женщин, за что бы им не платили.

якщо про IQ - то не треба мати великий IQ, щоб зрозуміти, що мова йде про одне й те ж - витрати військових під час війни, що частину речей вони сплачують самі.
й трохи різні точки зору на це явище.

чи може ви вважаєте, що iq вимірюється в см? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:21

  Shaman написав:якщо про IQ - то не треба мати великий IQ, щоб зрозуміти, що мова йде про одне й те ж - витрати військових під час війни, що частину речей вони сплачують самі
не только в ВСУ, в личке я рассказал долярчику как давным давно, работая на дядю в коммерции, тратил на материалы для рекламы свои деньги.

Проблема не вчерашняя и простого решения у нее нет. В условиях дефицита средств по любому будет что то недофинансировано.

Свіжі дані Казначейства по виконанню бюджету.

Структура видатків держбюджету за вересень (тільки один місяць):
🪖Оборона та безпека 50,5%
👵Соціальне забезпечення 17%
👨‍🏫Освіта 10,3%
🏢Загальнодержавні функції 8,6%
⚕️Охорона здоров’я 7,4%
💻Економічна діяльність 3,6%
🚰ЖКГ 1,2%
🎭Культура та спорт 1,2%
🍃Екологія 0,2%

Якщо подивитися за 9-ть місяців року (січень-вересень), виглядає так:
🪖Оборона та безпека 43,1%
👵Соціальне забезпечення 19,3%
👨‍🏫Освіта 12,2%
🏢Загальнодержавні функції 10,5%
⚕️Охорона здоров’я 8,3%
💻Економічна діяльність 3,7%
🚰ЖКГ 1,3%
🎭Культура та спорт 1,3%
🍃Екологія 0,2%
https://t.me/yzheleznyak/2777


Бюджет 2022 збільшений (на військові видатки) ще на +387 мільярдів гривень.

🪖По напрямам:
🔹Міноборони - на 365,2 млрд грн
🔹МВС - на 12,9 млрд грн
🔹СБУ - на 3,7 млрд грн
🔹ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн
🔹Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн
🔹УДО - на 600 млн грн
🔹Служба зовн.розвідки 45 млн грн

📈Після цього державні видатки для сектору національної безпеки і оборони сягнуть 1,61 трлн грн. Це в 6.3 раза більше ніж аналогічний показник за минулий рік.

🪖Приблизно 70% видатків сектору національної безпеки і оборони - це «видатки споживання», тобто на оплату праці та додаткові виплати.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 30 жов, 2022 14:27, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:22

  Investor_K написав:Ну що там у Севастополі?


Пророссийский телеграм-канал Romanov-Лайт написал (https://t.me/romanov_92/30226), что повреждения в районе ватер-линии получили минимум три корабля. Ранее в субботу он сообщал о повреждении ракетно-локационной системы фрегата «Адмирал Макаров».

ПС. Може скоро нас порадують супутниковими знімками? :roll: Чи хоча б фотками?
Американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk снова кружит над Черным морем, как и вчера (https://t.me/Crimeanwind/13845), во время атаки морских и воздушных дронов на корабли чф.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:30

Все ж дуже просто!©

  Shaman написав:витрати військових під час війни, що частину речей вони сплачують самі

Ну от, раз так - то чого вчора багато хто підняв крик/завивання, що МОЖЛИВО деякі солдати з'їздили у відпустку під повну відповідальність командира, але натомість нормально задонатили на ремонт машин?
Я (і інші хлопці) - нічого проти не маю, що ми собі ДОБРОВІЛЬНО скидаємось на хліб/майонез/кетчуп і т.п + на НЕ дешевий ремонт машин(в нас їх декілька - так як треба "оперативність" - а 1 чи 2 машини можуть бути в той час на ремонті), але і не потрібно тут робити тоді з хлопців/солдатів "великих крадунів державного бюджету"!

п.с.
І бачу тут далі деякі думають, що військові використовують волонтерські автівки виключно, щоб їздити до магазину, чи на "нову пошту" - а на вогневу їздять і снаряди підвозять по бездоріжжю/польових дорогах, мабуть, тільки на велосипедах???
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:44

  vitaliian написав:Проблема не вчерашняя и простого решения у нее нет. В условиях дефицита средств по любому будет что то недофинансировано.

І от я тут всім пояснюю, що я, і всі наші хлопці НЕ проти скидатись ДОБРОВІЛЬНО на все це!
Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба!

А то з дивану легко їм розводити демагогію про "розкрадання держбюджету" солдатами...
А, побувавши 6-7-8міс в окопах під обстрілами снарядів різного калібру (вже мовчу про "відірваність" від цивільного життя, рідних/близьких) - вони б швидко змінили свою думку!
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Експорт зерна неможливий через перекриття Росією “зернового коридору”, – Кубраков

prodigy
можете підказати, як це технічно виглядає - як РФ не дає вийти судну з порту?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба!

Ще раз по колу.
За що твої "хлопці", (і ти теж хочеш так зробити, чого не приховуєш) отримали по 17 тисяч грн за 10 днів НЕ перебуваючи не тільки на першій лінії, а взагалі перебуваючи дома?!!. Не про ті решта 10 тисяч (з загальної суми в 27т) , які пішли на ремонт (начебто пішли, перевірити неможливо) , а саме оці 17???
За мовчання? За те, щоб не проговорились, що разом взяли 27?
Пряма відповідь на питання: оті 17т це не розкрадання??? Я повторю ще раз: якби боєць віддав ВСІ 27 тисяч НЕЗАРОБЛЕНИХ бойових в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.

Вітаха, я твої опуси не бачив, але дещо бачу в цитатах.. а що там в тебе, в Ірпіні не дають поки що, що у тебе при обговоренні простої теми- приготування їжі жінкою- раптом привстав?? Це у тебе на фартушок кухонний спрацьовує?

Чи в твоєму світі жінці платять лише за сексуальні послуги? Ти ще пубертатний, чи в чому там у тебе справа?

  Shaman написав:то не треба мати великий IQ, щоб зрозуміти, що мова йде про одне й те ж - витрати військових під час війни, що частину речей вони сплачують самі.

Тут просто не треба бути вітахою, щоб зрозуміти.
Льотчика взагалі всюди кормоять безкоштовно. Навіть в мирний час. Але в нинішніх умовах держава не може забезпечити на всяких периферіях кухарів, підвіз і зберігання продуктів. Тому дійсно, військові платять за це з карману. Не такі це страшні кошти, якщо не замовляти хамон.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 жов, 2022 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:20

  Shaman написав:можете підказати, як це технічно виглядає - як РФ не дає вийти судну з порту?
Да по моему здесь без специалиста понятно. Просто военные корабли РФ будут блокировать судна. Ни один судовладелец не согласится посылать сюда свои судна. Литовцы предлагают коалиции сопровождать зерно, но боюсь страны НАТО на это не пойдут, ибо боятся эскалации.
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