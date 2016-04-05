Вот не понимаю, идут на войну, где будут убивать, будут убиты они или их товарищи, они веселятся, хихикают как на пьянке за гаражами.... воистину глубинный народ.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:10
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:13
Секрет прост, они не читают украинские ТГ каналы, а их СМИ утверждают что всё хорошо, потерь нет.
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:14
якщо про IQ - то не треба мати великий IQ, щоб зрозуміти, що мова йде про одне й те ж - витрати військових під час війни, що частину речей вони сплачують самі.
й трохи різні точки зору на це явище.
чи може ви вважаєте, що iq вимірюється в см?
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:21
не только в ВСУ, в личке я рассказал долярчику как давным давно, работая на дядю в коммерции, тратил на материалы для рекламы свои деньги.
Проблема не вчерашняя и простого решения у нее нет. В условиях дефицита средств по любому будет что то недофинансировано.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 30 жов, 2022 14:27, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:22
Пророссийский телеграм-канал Romanov-Лайт написал (
ПС. Може скоро нас порадують супутниковими знімками? Чи хоча б фотками?
Американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk снова кружит над Черным морем, как и вчера (
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:30
Все ж дуже просто!©
Ну от, раз так - то чого вчора багато хто підняв крик/завивання, що МОЖЛИВО деякі солдати з'їздили у відпустку під повну відповідальність командира, але натомість нормально задонатили на ремонт машин?
Я (і інші хлопці) - нічого проти не маю, що ми собі ДОБРОВІЛЬНО скидаємось на хліб/майонез/кетчуп і т.п + на НЕ дешевий ремонт машин(в нас їх декілька - так як треба "оперативність" - а 1 чи 2 машини можуть бути в той час на ремонті), але і не потрібно тут робити тоді з хлопців/солдатів "великих крадунів державного бюджету"!
п.с.
І бачу тут далі деякі думають, що військові використовують волонтерські автівки виключно, щоб їздити до магазину, чи на "нову пошту" - а на вогневу їздять і снаряди підвозять по бездоріжжю/польових дорогах, мабуть, тільки на велосипедах???
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:44
І от я тут всім пояснюю, що я, і всі наші хлопці НЕ проти скидатись ДОБРОВІЛЬНО на все це!
Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба!
А то з дивану легко їм розводити демагогію про "розкрадання держбюджету" солдатами...
А, побувавши 6-7-8міс в окопах під обстрілами снарядів різного калібру (вже мовчу про "відірваність" від цивільного життя, рідних/близьких) - вони б швидко змінили свою думку!
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
prodigy
можете підказати, як це технічно виглядає - як РФ не дає вийти судну з порту?
Додано: Нед 30 жов, 2022 15:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще раз по колу.
За що твої "хлопці", (і ти теж хочеш так зробити, чого не приховуєш) отримали по 17 тисяч грн за 10 днів НЕ перебуваючи не тільки на першій лінії, а взагалі перебуваючи дома?!!. Не про ті решта 10 тисяч (з загальної суми в 27т) , які пішли на ремонт (начебто пішли, перевірити неможливо) , а саме оці 17???
За мовчання? За те, щоб не проговорились, що разом взяли 27?
Пряма відповідь на питання: оті 17т це не розкрадання??? Я повторю ще раз: якби боєць віддав ВСІ 27 тисяч НЕЗАРОБЛЕНИХ бойових в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.
Вітаха, я твої опуси не бачив, але дещо бачу в цитатах.. а що там в тебе, в Ірпіні не дають поки що, що у тебе при обговоренні простої теми- приготування їжі жінкою- раптом привстав?? Це у тебе на фартушок кухонний спрацьовує?
Чи в твоєму світі жінці платять лише за сексуальні послуги? Ти ще пубертатний, чи в чому там у тебе справа?
Тут просто не треба бути вітахою, щоб зрозуміти.
Льотчика взагалі всюди кормоять безкоштовно. Навіть в мирний час. Але в нинішніх умовах держава не може забезпечити на всяких периферіях кухарів, підвіз і зберігання продуктів. Тому дійсно, військові платять за це з карману. Не такі це страшні кошти, якщо не замовляти хамон.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 жов, 2022 15:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 жов, 2022 15:20
Да по моему здесь без специалиста понятно. Просто военные корабли РФ будут блокировать судна. Ни один судовладелец не согласится посылать сюда свои судна. Литовцы предлагают коалиции сопровождать зерно, но боюсь страны НАТО на это не пойдут, ибо боятся эскалации.
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