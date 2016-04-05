Додано: Нед 30 жов, 2022 15:13

Успіх написав: Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба! Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба!

Shaman написав: то не треба мати великий IQ, щоб зрозуміти, що мова йде про одне й те ж - витрати військових під час війни, що частину речей вони сплачують самі. то не треба мати великий IQ, щоб зрозуміти, що мова йде про одне й те ж - витрати військових під час війни, що частину речей вони сплачують самі.

Ще раз по колу.За що твої "хлопці", (і ти теж хочеш так зробити, чого не приховуєш) отримали по 17 тисяч грн за 10 днів НЕ перебуваючи не тільки на першій лінії, а взагалі перебуваючи дома?!!. Не про ті решта 10 тисяч (з загальної суми в 27т) , які пішли на ремонт (начебто пішли, перевірити неможливо) , а саме оці 17???За мовчання? За те, щоб не проговорились, що разом взяли 27?Пряма відповідь на питання: оті 17т це не розкрадання??? Я повторю ще раз: якби боєць віддав ВСІ 27 тисяч НЕЗАРОБЛЕНИХ бойових в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.Вітаха, я твої опуси не бачив, але дещо бачу в цитатах.. а що там в тебе, в Ірпіні не дають поки що, що у тебе при обговоренні простої теми- приготування їжі жінкою- раптом привстав?? Це у тебе на фартушок кухонний спрацьовує?Чи в твоєму світі жінці платять лише за сексуальні послуги? Ти ще пубертатний, чи в чому там у тебе справа?Тут просто не треба бути вітахою, щоб зрозуміти.Льотчика взагалі всюди кормоять безкоштовно. Навіть в мирний час. Але в нинішніх умовах держава не може забезпечити на всяких периферіях кухарів, підвіз і зберігання продуктів. Тому дійсно, військові платять за це з карману. Не такі це страшні кошти, якщо не замовляти хамон.