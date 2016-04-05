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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2551255225532554
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:26

  Успіх написав:І от я тут всім пояснюю, що я, і всі наші хлопці НЕ проти скидатись ДОБРОВІЛЬНО на все це!
Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба!

А то з дивану легко їм розводити демагогію про "розкрадання держбюджету" солдатами...
А, побувавши 6-7-8міс в окопах під обстрілами снарядів різного калібру (вже мовчу про "відірваність" від цивільного життя, рідних/близьких) - вони б швидко змінили свою думку!
Извини, но демагогия от тебя. Пойми, армия не базар. Как ты себе представляешь финансирование ремонта техники которая не стоит даже на балансе? Ты скажи спасибо что тебе волонтеры дали эти машины. Они тебе помогают? Ну так дальше за свой счет. Не хочешь, ну используй армейские зилы 131 и газоны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:42

  BIGor написав:
  Успіх написав:Доброго ранку))

Щось я вчора на валютній гілці розказав таку казочку, що деяким форумчанам просто порвало пер.даки від неї))

Тож, сьогодні буду писати на тематичній гілці, але почну казочку розказувати іншу/або просто з іншого боку ;)

Так от - всі знаєте, що на війні потрібні різні автівки(без них - як без рук), в тому числі всякі пікапи, джипчики і т.п.(бо думаю уявляєте, в яких умовах вони використовуються?)
Держава, звісно, не дає їх - тому ці всі автівки - від волонтерів!(а точніше - від різних друзів наших солдат)
Так от - ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати і за які кошти мають куплятись запчастини до тих автівок?
А вони постійно ламаються, так як використовуються в різних складних умовах/дорогах/бездоріжжю...
Тож сума на ремонт і запчастини має бути чимала!
Тож - чекаю відповіді ;)
Можна і декілька варіантів))

Керівництво держави каже що автомобілів вистачає.

Журналісти дізналися, що заступник глави ОП їздить автомобілем, який General Motors передала Україні для гуманітарних цілей
В ОП сказали, що машин вистачає, значить вистачає. Не розумію, чому Успіх скаржиться, він шо порохобот?
P.S. На жаль більшість і досі не розуміє причин і наслідків своїх вчинків, тому кармічне виховання укріїнців продовжуватиметься ще дуже довго.
Schmit
 
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