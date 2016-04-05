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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2552255325542555>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:26

  Успіх написав:І от я тут всім пояснюю, що я, і всі наші хлопці НЕ проти скидатись ДОБРОВІЛЬНО на все це!
Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба!

А то з дивану легко їм розводити демагогію про "розкрадання держбюджету" солдатами...
А, побувавши 6-7-8міс в окопах під обстрілами снарядів різного калібру (вже мовчу про "відірваність" від цивільного життя, рідних/близьких) - вони б швидко змінили свою думку!
Извини, но демагогия от тебя. Пойми, армия не базар. Как ты себе представляешь финансирование ремонта техники которая не стоит даже на балансе? Ты скажи спасибо что тебе волонтеры дали эти машины. Они тебе помогают? Ну так дальше за свой счет. Не хочешь, ну используй армейские зилы 131 и газоны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:42

  BIGor написав:
  Успіх написав:Доброго ранку))

Щось я вчора на валютній гілці розказав таку казочку, що деяким форумчанам просто порвало пер.даки від неї))

Тож, сьогодні буду писати на тематичній гілці, але почну казочку розказувати іншу/або просто з іншого боку ;)

Так от - всі знаєте, що на війні потрібні різні автівки(без них - як без рук), в тому числі всякі пікапи, джипчики і т.п.(бо думаю уявляєте, в яких умовах вони використовуються?)
Держава, звісно, не дає їх - тому ці всі автівки - від волонтерів!(а точніше - від різних друзів наших солдат)
Так от - ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати і за які кошти мають куплятись запчастини до тих автівок?
А вони постійно ламаються, так як використовуються в різних складних умовах/дорогах/бездоріжжю...
Тож сума на ремонт і запчастини має бути чимала!
Тож - чекаю відповіді ;)
Можна і декілька варіантів))

Керівництво держави каже що автомобілів вистачає.

Журналісти дізналися, що заступник глави ОП їздить автомобілем, який General Motors передала Україні для гуманітарних цілей
В ОП сказали, що машин вистачає, значить вистачає. Не розумію, чому Успіх скаржиться, він шо порохобот?
P.S. На жаль більшість досі не розуміє причин і наслідків своїх вчинків, тому кармічне виховання українців продовжуватиметься ще дуже довго.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:55

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Hotab написав:Ще раз по колу

Так, ще раз по колу))
Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ?
Тобто, якщо я б вчора написав, що на вогневій бачу, крім фазанів, зайців і лисиць, ще й рожевих поні - то ти б і це вкладав би в кожний свій допис і притримувався того, бо я так написав?

А СВОЄ щось є?
Свої аргументи, а не десь хтось щось на форумі написав - і "панєслась"!?
  Hotab написав:в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.
А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ?

Вони не потрібні. І від того,що ти перелякано потер, нічого не змінилось. Май мужність не включати задню і відповідати за слова і дії.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:18

  Hotab написав:
  Успіх написав:Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ?

Вони не потрібні. І від того,що ти перелякано потер, нічого не змінилось. Май мужність не включати задню і відповідати за слова і дії.


Не тратьте час на цього дебила-он не виправим.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:19

Думаєм/дієм/воюєм і перемагаєм!©

  otg написав:Пойми, армия не базар. Как ты себе представляешь финансирование ремонта техники которая не стоит даже на балансе?
...
Ну так дальше за свой счет.

Так ми і оплачуємо зі своїх! Просто не хочемо, щоб нам витикали за те, що десь щось НАЧЕ/МОЖЛИВО(хоч і не факт) ми щось трошки "не правильно" робимо!

Іншими словами - ми дофінансовуємо зі своїх кишень те, чого бракує - натомість, не хочемо чути звинувачення що ми діємо не "по книжці", а на свій розсуд!

п.с.
Ми, якщо б і війну вели по книжках(а як я колись вже писав, що більшість командирів/комбатів/комдівів/комбригів і т.п. - вчились по радянських книжках, де дронів/БПЛА і інших речей - і близько не було) - то було б більше в нашій бригаді 200тих і 300х до цього часу!
А так, як ми вибрали "свою воєнну стратегію" - то результати кращі, за інших!(в плані збереження людей і ефективності ведення бою, яка трохи переважає відносно інших батарей)

Тож - думайТЕ!© ;)
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Іншими словами - ми дофінансовуємо зі своїх кишень

Точно зі своїх кишень?
Обдуривши державу (платників податків, міжнародних донорів, волонтерів і тд) та незаконно привласнивши собі 27 тис грн, ти щедрою рукою «дофінансовував» ремонт ремонт техніки яку ти і так отримав на шару від волонтерів на 10 тис грн ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:36

Пропагандисты решают бить по энергоструктуре хорошо или плох

2:47 у ведущего переклинивает лицо, когда он слышит правду
https://t.me/voynareal/40632
Пропаганда Геббельса это детский лепет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:42

Може тоді кинути до в'язниці захисників? Чого вже дрібязкува

  Hotab написав:Вони не потрібні

Ясно.
#зливзараховано))

А про те, що "А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?" - навіть сказати нема що?
Типу - "Це пох... А от те, що намагаєтесь(можливо, но не факт - так як аргументів, крім вигаданої казочки - НУЛЬ!) далі пробувати ремонтувати машини, які безпосередньо допомагають на фронті і в бою(підвозити особовий склад/снаряди/інструменти і різні матеріали для побудови бліндажу на лінії вогню, а також підвозити продукти/воду...) за бюджетний кошт - ай-яй-як, які негідники!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 30 жов, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:54

Правда буває різною)))

  Ukrainian написав:Обдуривши державу

Я ще раз кажу - є хоч якісь аргументи, крім моєї вчорашньої КАЗОЧКИ?

Якщо всьому вірити в інтернеті - то давайте я ще одну казочку напишу))

А знаєте що - нам тут приносять їжу ельфи!
Ми на вогневу скачемо верхи на рожевих поні!
А всі наші зарплати і премії - ми всі дружно щомісяця перераховуємо Аїрмаксу в Австрійський котел, щоб він там міцно тримав оборону!
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