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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2552255325542555
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:59

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ще раз по колу

Так, ще раз по колу))
Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ?
Тобто, якщо я б вчора написав, що на вогневій бачу, крім фазанів, зайців і лисиць, ще й рожевих поні - то ти б і це вкладав би в кожний свій допис і притримувався того, бо я так написав?

А СВОЄ щось є?
Свої аргументи, а не десь хтось щось на форумі написав - і "панєслась"!?
  Hotab написав:в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.
А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?

Дебіл
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 17:00

То ппц - я думав, що бачив все! А ніт!

  Ukrainian написав:техніки яку ти і так отримав на шару

Ні, плять - я очам своїм не вірю!!!
Типу, ми отримали автівки, щоб на риболовлю їздити???
То пздц! При чому повний!

Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати!"
Так це по вашому?!
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:біл
Йди слідом за руським кораблем!
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 17:04

  Успіх написав:Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати
вам надо успокоиться. :shock:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 17:10

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати
вам надо успокоиться. :shock:

Але ви бачите, що вони З ДИВАНІВ виписують?
Думаєте, таких гнид хочеться захищати?

Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина пересічних, а то і більша половина - за "асвабадітєлєй"!
То зразу руки трохи опустились - бо думаєш, що ми всі приїхали з Західної України щоб захистити отих невдячних гнид, які з квітами зустрічали орків?
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Панове та панянки модератори, дуже прохаю, забаньте Долярчика ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 17:18

  pesikot написав:Панове та панянки модератори, дуже прохаю, забаньте Долярчика ....

Повністю підтримую. Цей гондон дискредмтує усіх, з ким має справу.
Investor_K
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