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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 жов, 2022 16:59
Успіх написав: Hotab написав:
Ще раз по колу
Так, ще раз по колу))
Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ?
Тобто, якщо я б вчора написав, що на вогневій бачу, крім фазанів, зайців і лисиць, ще й рожевих поні - то ти б і це вкладав би в кожний свій допис і притримувався того, бо я так написав?
А СВОЄ щось є?
Свої аргументи, а не десь хтось щось на форумі написав - і "панєслась"!?
Hotab написав:
в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.
А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 17:00
Ukrainian написав:
техніки яку ти і так отримав на шару
Ні, плять - я очам своїм не вірю!!!
Типу, ми отримали автівки, щоб на риболовлю їздити???
То пздц! При чому повний!
Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати!"
Так це по вашому?!
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Додано: Нед 30 жов, 2022 17:01
Investor_K написав:
біл
Йди слідом за руським кораблем!
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Додано: Нед 30 жов, 2022 17:10
vitaliian написав: Успіх написав:
Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати
вам надо успокоиться.
Але ви бачите, що вони З ДИВАНІВ виписують?
Думаєте, таких гнид хочеться захищати?
Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина пересічних, а то і більша половина - за "асвабадітєлєй"!
То зразу руки трохи опустились - бо думаєш, що ми всі приїхали з Західної України щоб захистити отих невдячних гнид, які з квітами зустрічали орків?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 17:17
Панове та панянки модератори, дуже прохаю, забаньте Долярчика ....
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Додано: Нед 30 жов, 2022 17:18
pesikot написав:
Панове та панянки модератори, дуже прохаю, забаньте Долярчика ....
Повністю підтримую. Цей гондон дискредмтує усіх, з ким має справу.
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