Успіх написав:І от я тут всім пояснюю, що я, і всі наші хлопці НЕ проти скидатись ДОБРОВІЛЬНО на все це! Але і звинувачувати нас(як от вчора на валютній гілці) - теж не треба!
А то з дивану легко їм розводити демагогію про "розкрадання держбюджету" солдатами... А, побувавши 6-7-8міс в окопах під обстрілами снарядів різного калібру (вже мовчу про "відірваність" від цивільного життя, рідних/близьких) - вони б швидко змінили свою думку!
Извини, но демагогия от тебя. Пойми, армия не базар. Как ты себе представляешь финансирование ремонта техники которая не стоит даже на балансе? Ты скажи спасибо что тебе волонтеры дали эти машины. Они тебе помогают? Ну так дальше за свой счет. Не хочешь, ну используй армейские зилы 131 и газоны.
Щось я вчора на валютній гілці розказав таку казочку, що деяким форумчанам просто порвало пер.даки від неї))
Тож, сьогодні буду писати на тематичній гілці, але почну казочку розказувати іншу/або просто з іншого боку
Так от - всі знаєте, що на війні потрібні різні автівки(без них - як без рук), в тому числі всякі пікапи, джипчики і т.п.(бо думаю уявляєте, в яких умовах вони використовуються?) Держава, звісно, не дає їх - тому ці всі автівки - від волонтерів!(а точніше - від різних друзів наших солдат) Так от - ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати і за які кошти мають куплятись запчастини до тих автівок? А вони постійно ламаються, так як використовуються в різних складних умовах/дорогах/бездоріжжю... Тож сума на ремонт і запчастини має бути чимала! Тож - чекаю відповіді Можна і декілька варіантів))
Так, ще раз по колу)) Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ? Тобто, якщо я б вчора написав, що на вогневій бачу, крім фазанів, зайців і лисиць, ще й рожевих поні - то ти б і це вкладав би в кожний свій допис і притримувався того, бо я так написав?
А СВОЄ щось є? Свої аргументи, а не десь хтось щось на форумі написав - і "панєслась"!?
Hotab написав:в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.
А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?
Успіх написав:Іншими словами - ми дофінансовуємо зі своїх кишень
Точно зі своїх кишень? Обдуривши державу (платників податків, міжнародних донорів, волонтерів і тд) та незаконно привласнивши собі 27 тис грн, ти щедрою рукою «дофінансовував» ремонт ремонт техніки яку ти і так отримав на шару від волонтерів на 10 тис грн ?
Так, ще раз по колу)) Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ? Тобто, якщо я б вчора написав, що на вогневій бачу, крім фазанів, зайців і лисиць, ще й рожевих поні - то ти б і це вкладав би в кожний свій допис і притримувався того, бо я так написав?
А СВОЄ щось є? Свої аргументи, а не десь хтось щось на форумі написав - і "панєслась"!?
Hotab написав:в ремонт військової техніки, цієї теми не було б.
А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?
Де пил
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 30 жов, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:техніки яку ти і так отримав на шару
Ні, плять - я очам своїм не вірю!!! Типу, ми отримали автівки, щоб на риболовлю їздити??? То пздц! При чому повний!
Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати!" Так це по вашому?!
Успіх написав:Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати
вам надо успокоиться.
Але ви бачите, що вони З ДИВАНІВ виписують? Думаєте, таких гнид хочеться захищати?
Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина пересічних, а то і більша половина - за "асвабадітєлєй"! То зразу руки трохи опустились - бо думаєш, що ми всі приїхали з Західної України щоб захистити отих невдячних гнид, які з квітами зустрічали орків?