Повністю підтримую. Цей неадекват дискредмтує усіх, з ким має справу.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 17:18
Повністю підтримую. Цей неадекват дискредмтує усіх, з ким має справу.
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 30 жов, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прикро також, що не розуміють до яких наслідків може призвести обмеження слова!!!
І.Геращенко:
Позаштатні радники ОП продовжують виправдовувати нецільове використання міжнародноі гуманітарної допомоги їх колегами з ОП.
Колишні «антикорупціонери» гаряче виправдовують корупцію.
Мовляв, такі дорогі машини на фронті непотрібні. Нехай на фронт ідуть дешеві, старі, на які збирають люди.
Це найгірше, бо можна зараз зробити. Вбити довіру наших міжнародних партнерів, адже вони прискіпливо відслідковують використання допомоги. І посіяти зневіру в самих українцях.
Всі, хто займається волонтерством, знають, що збирати донати стає важче. Не тому, що українці перестали допомогати ЗСУ, а через економічну ситуацію, люди біднішають і часто відривають від себе останнє.
На цьому фоні барство, панство і чиновничий пафос сприймається дуже болюче.
До речі, на каналі Рада, 90% якого присвячено саме чиновникам з ОП , їх поїздкам по регіонах, просторікуватим заявам, нарадам, де вони керують енергетикою, регіонами, розводять хмари руками, цей скандал з машинами не помітили.
А чому так? Про «ботоферму Герасимова» марафон вбивав в голову украінцям сюжети тижнями( до речі, Артура жодного разу так і не запросили в СБУ:) А тут таке резонансне розслідування- і повне мовчання в усіх слотах марафону.
Пам’ятаю, коли Бігус зробив розслідування про те, що Гладковські контрабандою закупали деталі для української армії, про це розповіли всі канали- від суспільного до олігархічних.
До речі, канал Рада став, певною мірою , співавтором розслідування про дорогу автівку, бо в матеріалі використовуються зйомки цього кишенькового каналу Банкової, весь цей паркетно- пафосний офіціоз.
Аби Рада показувала ОП , а не парламент, депутати проголосували спеціальну постанову.
Пропоную проголосувати постанову, що машини від міжнародноі допомоги мають возити чиновників , а не евакуювати постраждалих. Узаконити це все, чєго уж там.
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:21
у меня другая точка зрения. Вы видели во что превратили Мариуполь (
? В такое же могли превратить Львов если бы вас не было на юге. Так что прежде всего вы (я не лично про вас а собирательно про всу) защищаете свои семьи.
И я бы не преувеличивал количество коллаборантов. Харьков всегда считался пророссийским, в сети даже есть фото с митинга в Харькове где Кернес выступает под русскими флагами. Но как видите одно дело политика, а другое война. Точно так же русскоязычный не означает патриот РФ или пуйла.
После аннексии Крыма поклонников русского мира стало в сотни раз меньше. В доме где жил мой отец люди покупали спутниковые тарелки чтобы смотреть рос тв. В основном поколение 60+. Молодежь уже другая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 30 жов, 2022 17:32, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. вам брешуть. Я десяток років в тих локаціях прожив. Максимум 5-10% зрадників і потенційних колаборантів.
2. ти так і не навчився відповідати за свої слова і дії. Притримуйся вже якоїсь одної лінії: або "не крав у держави, нічого не знаю, то я був під наркотою вчора, коли проговорився" або "да краду, але мені треба з цих грошей ремонтувати техніку". Ну і трішки (17 тис) на конвертдепо з украдених закину.
А не оце все.
Ти можеш хоч червоним це написати, але це не змінить той факт, що ти далеко не один з цього форуму воюєш. (Проте такого ідіота більше нема жодного.)
Може ти нарешті вгамуєшся зі своєю монополізацією захисту держави??
А хто за тебе конвертдепо відкриє? Звичайно, що захочеться.
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:45
Напевно, що перший місяць війни вони ще не розуміли, де правда, а де брехня, слухали/читали росновини, нашим не довіряли. Я чула дивні висловлювання від людей з умовної Снігурівки (напр., що їх обстрілюють наші). А от коли згодом в них віджали спочатку автівки, потім майно та до цих пір жінок змушують надавати секс-послуги окупантам "щоб не було проблем в сім'ї", то життя в окупації заграло зовсім іншими барвами. Відповідно їх погляди на руський мир змінилися. Тепер вони скиглять: "Вони в нас і так вже все забрали, що ще їм треба?"
Розумію, що це, мабуть, жорстоко, але хочеться їм відповісти: "Ви ж їх підтримували, чекали? Бачили очі, шо купували, то тепер їжте, хоч повилазьте"!
В Україні війна з 2014 року. Хіба Донбас нічого не навчив? На Крим дивилися, казки слухали та заздрили? Дбл, блд (с).
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:53
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:56
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:57
Забанити Долярчика
Бо свої ж його посадять або пристрелять.
Додано: Нед 30 жов, 2022 17:57
Яке ж притрушене... Жінка ваша нічого не казала як приїжджали в відпустку. Підтікає криша?
Додано: Нед 30 жов, 2022 18:02
Так, але він потрапив як раз у те місце, де може й половина((. Тупо не пощастило. Може там у них місцева влада така, ОПЗЖистів туча чи хз, але, як бачимо, відгрібають по повній.
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