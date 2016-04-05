Schmit написав:P.S. На жаль більшість досі не розуміє причин і наслідків своїх вчинків, тому кармічне виховання українців продовжуватиметься ще дуже довго.
Прикро також, що не розуміють до яких наслідків може призвести обмеження слова!!!
І.Геращенко: Позаштатні радники ОП продовжують виправдовувати нецільове використання міжнародноі гуманітарної допомоги їх колегами з ОП. Колишні «антикорупціонери» гаряче виправдовують корупцію. Мовляв, такі дорогі машини на фронті непотрібні. Нехай на фронт ідуть дешеві, старі, на які збирають люди. Це найгірше, бо можна зараз зробити. Вбити довіру наших міжнародних партнерів, адже вони прискіпливо відслідковують використання допомоги. І посіяти зневіру в самих українцях. Всі, хто займається волонтерством, знають, що збирати донати стає важче. Не тому, що українці перестали допомогати ЗСУ, а через економічну ситуацію, люди біднішають і часто відривають від себе останнє. На цьому фоні барство, панство і чиновничий пафос сприймається дуже болюче. До речі, на каналі Рада, 90% якого присвячено саме чиновникам з ОП , їх поїздкам по регіонах, просторікуватим заявам, нарадам, де вони керують енергетикою, регіонами, розводять хмари руками, цей скандал з машинами не помітили. А чому так? Про «ботоферму Герасимова» марафон вбивав в голову украінцям сюжети тижнями( до речі, Артура жодного разу так і не запросили в СБУ:) А тут таке резонансне розслідування- і повне мовчання в усіх слотах марафону. Пам’ятаю, коли Бігус зробив розслідування про те, що Гладковські контрабандою закупали деталі для української армії, про це розповіли всі канали- від суспільного до олігархічних. До речі, канал Рада став, певною мірою , співавтором розслідування про дорогу автівку, бо в матеріалі використовуються зйомки цього кишенькового каналу Банкової, весь цей паркетно- пафосний офіціоз. Аби Рада показувала ОП , а не парламент, депутати проголосували спеціальну постанову. Пропоную проголосувати постанову, що машини від міжнародноі допомоги мають возити чиновників , а не евакуювати постраждалих. Узаконити це все, чєго уж там.
Успіх написав:Але ви бачите, що вони З ДИВАНІВ виписують? Думаєте, таких гнид хочеться захищати?
Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина пересічних, а то і більша половина - за "асвабадітєлєй"! То зразу руки трохи опустились - бо думаєш, що ми всі приїхали з Західної України щоб захистити отих невдячних гнид, які з квітами зустрічали орків
у меня другая точка зрения. Вы видели во что превратили Мариуполь (https://t.me/c/1213857563/15971) ? В такое же могли превратить Львов если бы вас не было на юге. Так что прежде всего вы (я не лично про вас а собирательно про всу) защищаете свои семьи.
И я бы не преувеличивал количество коллаборантов. Харьков всегда считался пророссийским, в сети даже есть фото с митинга в Харькове где Кернес выступает под русскими флагами. Но как видите одно дело политика, а другое война. Точно так же русскоязычный не означает патриот РФ или пуйла.
После аннексии Крыма поклонников русского мира стало в сотни раз меньше. В доме где жил мой отец люди покупали спутниковые тарелки чтобы смотреть рос тв. В основном поколение 60+. Молодежь уже другая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 30 жов, 2022 17:32, всього редагувалось 5 разів.
Успіх написав:Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина
1. вам брешуть. Я десяток років в тих локаціях прожив. Максимум 5-10% зрадників і потенційних колаборантів. 2. ти так і не навчився відповідати за свої слова і дії. Притримуйся вже якоїсь одної лінії: або "не крав у держави, нічого не знаю, то я був під наркотою вчора, коли проговорився" або "да краду, але мені треба з цих грошей ремонтувати техніку". Ну і трішки (17 тис) на конвертдепо з украдених закину.
А не оце все.
Успіх написав:З ДИВАНІВ виписують
Ти можеш хоч червоним це написати, але це не змінить той факт, що ти далеко не один з цього форуму воюєш. (Проте такого ідіота більше нема жодного.) Може ти нарешті вгамуєшся зі своєю монополізацією захисту держави??
Успіх написав:Думаєте, таких гнид хочеться захищати
А хто за тебе конвертдепо відкриє? Звичайно, що захочеться.
Успіх написав:Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина пересічних, а то і більша половина - за "асвабадітєлєй"!
Напевно, що перший місяць війни вони ще не розуміли, де правда, а де брехня, слухали/читали росновини, нашим не довіряли. Я чула дивні висловлювання від людей з умовної Снігурівки (напр., що їх обстрілюють наші). А от коли згодом в них віджали спочатку автівки, потім майно та до цих пір жінок змушують надавати секс-послуги окупантам "щоб не було проблем в сім'ї", то життя в окупації заграло зовсім іншими барвами. Відповідно їх погляди на руський мир змінилися. Тепер вони скиглять: "Вони в нас і так вже все забрали, що ще їм треба?" Розумію, що це, мабуть, жорстоко, але хочеться їм відповісти: "Ви ж їх підтримували, чекали? Бачили очі, шо купували, то тепер їжте, хоч повилазьте"! В Україні війна з 2014 року. Хіба Донбас нічого не навчив? На Крим дивилися, казки слухали та заздрили? Дбл, блд (с).
Ukrainian написав:техніки яку ти і так отримав на шару
Ні, плять - я очам своїм не вірю!!! Типу, ми отримали автівки, щоб на риболовлю їздити??? То пздц! При чому повний!
Типу, якусь жіночку гвалтує орок - ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати!" Так це по вашому?!
Яке ж притрушене... Жінка ваша нічого не казала як приїжджали в відпустку. Підтікає криша?