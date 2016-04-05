fler написав:Так, але він потрапив як раз у те місце, де може й половина((.
Тут , я думаю, просто долярчику сказали просту річ "Місцевим не потрібно довіряти. Нікому!". І це розумно, бо навіть хай 2% ватних, але ти не знаєш, перед тобою зараз з 98%, чи з 2%. Це нормальна правильна недовіра, бо ціна питання - життя підрозділу. Інша справа , що наш герой (по причинам, які пов'язані з його інтелектом , і ми це всі вже побачили) ці слова сприймає як "там всі зрадники, нікому не можна довіряти". І хай він і справді думає, що там всі зрадники. Бо з його ляпанням язиком... А можна собі уявити, що він несе, коли чарчину вип'є! А якщо потім зателефонує родині/друзям?? Його не потрібно і допитувати ворогу, сам все розкаже. А особливо якщо його чекіст похвалить п̶л̶ю̶с̶и̶к̶ ̶̶п̶о̶с̶т̶а̶в̶и̶т̶ь.
Успіх написав:Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина пересічних, а то і більша половина - за "асвабадітєлєй"!
Напевно, що перший місяць війни вони ще не розуміли, де правда, а де брехня, слухали/читали росновини, нашим не довіряли. Я чула дивні висловлювання від людей з умовної Снігурівки (напр., що їх обстрілюють наші). А от коли згодом в них віджали спочатку автівки, потім майно та до цих пір жінок змушують надавати секс-послуги окупантам "щоб не було проблем в сім'ї", то життя в окупації заграло зовсім іншими барвами. Відповідно їх погляди на руський мир змінилися. Тепер вони скиглять: "Вони в нас і так вже все забрали, що ще їм треба?" Розумію, що це, мабуть, жорстоко, але хочеться їм відповісти: "Ви ж їх підтримували, чекали? Бачили очі, шо купували, то тепер їжте, хоч повилазьте"! В Україні війна з 2014 року. Хіба Донбас нічого не навчив? На Крим дивилися, казки слухали та заздрили? Дбл, блд (с).
А що тут далі десь половина форумчан "скручується/вовтузиться як вуж на розпечений сковороді"??? А ЧІТКО ВІДПОВІСТИ НА КОНКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ - хтось може?
Успіх написав:я очам своїм не вірю!!! Типу, ми отримали автівки, щоб на риболовлю їздити???
Успіх написав:ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати!" Так це по вашому?!
Успіх написав:бачу тут далі деякі думають, що військові використовують волонтерські автівки виключно, щоб їздити до магазину, чи на "нову пошту" - а на вогневу їздять і снаряди підвозять по бездоріжжю/польових дорогах, мабуть, тільки на велосипедах???
Успіх написав:Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ? Тобто, якщо я б вчора написав, що на вогневій бачу, крім фазанів, зайців і лисиць, ще й рожевих поні - то ти б і це вкладав би в кожний свій допис і притримувався того, бо я так написав?
А СВОЄ щось є?
Успіх написав:А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?
Успіх Є речі, які не можна виносити на широкий загал, бо можуть бути наслідки. Шкода, що ти цього не розумієш. Категорично не можна писати про те, які у вас плани. Якщо хочеш писати про наших, то слід бути дуже обережним. Можна, напр., сказати, що "сьогодні ми гарно насипали оркам" (звісно без подробиць чим та куди саме), або "сьогодні у нас на завтрак/обід/вечерю було то-то". Ще краще, якщо знаєш, скільки кацапів було вбито/поранено та їх техніки на вашому напрямку. Напр., "сьогодні наші збили літак" тощо.
Успіх написав:Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина
1. вам брешуть. Я десяток років в тих локаціях прожив. Максимум 5-10% зрадників і потенційних колаборантів.
Так, але він потрапив як раз у те місце, де може й половина((. Тупо не пощастило. Може там у них місцева влада така, ОПЗЖистів туча чи хз, але, як бачимо, відгрібають по повній.
Простий приклад - НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ КАЗОЧКА/БАЙКА, щоб деякі не гострі тутешні не прискіпувались! Так от КАЗОЧКА:(про Волинь промовчу - там, взагалі, нас чуть на руках не носили👍) - а от приїхали ми на Південь в село "1" - менш/більш нормально приютили(не скажу де), через 2 тижні поїхали в сторону фронту (але ще далеко було до фронту) в село "2" - теж +/-все ок! Через 3-4тижні їдемо... Коротше, щоб без подробиць цієї КАЗОЧКИ - то тутешня голова - навіть, за використання електрики - попросила оплачувати!
Це я не про те, що ми легко цих пару сотень грн/міс оплачуємо - а САМ ФАКТ "ГОСТИПРИЄМНОСТІ"!
п.с. А про тутешню молодь - Віталіан правий... Особливо приємно, коли малі дітлахи по дорозі вітаються і кажуть "Слава Україні!"👍 От можливо і це☝️додає неабияку наснагу воювати/мочити ворога!
А на цей форум - мабуть, точно треба порідше заходити)) Або заходити лише у образі читача)))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 30 жов, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Успіх Є речі, які не можна виносити на широкий загал, бо можуть бути наслідки. Шкода, що ти цього не розумієш. Категорично не можна писати про те, які у вас плани. Якщо хочеш писати про наших, то слід бути дуже обережним. Можна, напр., сказати, що "сьогодні ми гарно насипали оркам" (звісно без подробиць чим та куди саме), або "сьогодні у нас на завтрак/обід/вечерю було то-то". Ще краще, якщо знаєш, скільки кацапів було вбито/поранено та їх техніки на вашому напрямку. Напр., "сьогодні наші збили літак" тощо.
Він може тільки про розкрадання державногр бюджету писати. Інших здобутків не має. Ну ще куплена медаль і потенційні продажі снарядів