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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:14
fler написав:
Так, але він потрапив як раз у те місце, де може й половина((.
Тут , я думаю, просто долярчику сказали просту річ "Місцевим не потрібно довіряти. Нікому!". І це розумно, бо навіть хай 2% ватних, але ти не знаєш, перед тобою зараз з 98%, чи з 2%. Це нормальна правильна недовіра, бо ціна питання - життя підрозділу.
Інша справа , що наш герой (по причинам, які пов'язані з його інтелектом , і ми це всі вже побачили) ці слова сприймає як "там всі зрадники, нікому не можна довіряти". І хай він і справді думає, що там всі зрадники. Бо з його ляпанням язиком... А можна собі уявити, що він несе, коли чарчину вип'є! А якщо потім зателефонує родині/друзям?? Його не потрібно і допитувати ворогу, сам все розкаже. А особливо якщо його чекіст похвалить п̶л̶ю̶с̶и̶к̶ ̶̶п̶о̶с̶т̶а̶в̶и̶т̶ь.
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Hotab
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:20
fler написав: Успіх написав:
Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина пересічних, а то і більша половина - за "асвабадітєлєй"!
Напевно, що перший місяць війни вони ще не розуміли, де правда, а де брехня, слухали/читали росновини, нашим не довіряли. Я чула дивні висловлювання від людей з умовної Снігурівки (напр., що їх обстрілюють наші). А от коли згодом в них віджали спочатку автівки, потім майно та до цих пір жінок змушують надавати секс-послуги окупантам "щоб не було проблем в сім'ї", то життя в окупації заграло зовсім іншими барвами. Відповідно їх погляди на руський мир змінилися. Тепер вони скиглять: "Вони в нас і так вже все забрали, що ще їм треба?"
Розумію, що це, мабуть, жорстоко, але хочеться їм відповісти: "Ви ж їх підтримували, чекали? Бачили очі, шо купували, то тепер їжте, хоч повилазьте"!
В Україні війна з 2014 року. Хіба Донбас нічого не навчив? На Крим дивилися, казки слухали та заздрили? Дбл, блд (с).
Цілком погоджуюсь з вашою думкою!
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:28
А що тут далі десь половина форумчан "скручується/вовтузиться як вуж на розпечений сковороді"???
А ЧІТКО ВІДПОВІСТИ НА КОНКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ - хтось може?
Успіх написав:
я очам своїм не вірю!!!
Типу, ми отримали автівки, щоб на риболовлю їздити???
Успіх написав:
ти підходиш, витягуєш ніж, щоб захистити жіночку і вбити орка... - а жіночка така кричить до вас: "Викиньте ніж! Він - волонтерський! Ви ним не можете мене захищати!"
Так це по вашому?!
Успіх написав:
бачу тут далі деякі думають, що військові використовують волонтерські автівки виключно, щоб їздити до магазину, чи на "нову пошту" - а на вогневу їздять і снаряди підвозять по бездоріжжю/польових дорогах, мабуть, тільки на велосипедах???
Успіх написав:
Є якісь інші аргументи, крім тих, які ти прочитав у МОЇЙ КАЗОЧЦІ?
Тобто, якщо я б вчора написав, що на вогневій бачу, крім фазанів, зайців і лисиць, ще й рожевих поні - то ти б і це вкладав би в кожний свій допис і притримувався того, бо я так написав?
А СВОЄ щось є?
Успіх написав:
А 4-5міс. ще ДО ВІДПУСТОК - за які гроші ремонтувались машини? Не за наші ЗАРОБЛЕНІ кошти?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:41
alex_dvornichenko написав:
я думал будет как у Ефремова.
у Ефремова есть немножко больше, чем одна "Туманность Андромеды"
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:46
Успіх
Є речі, які не можна виносити на широкий загал, бо можуть бути наслідки. Шкода, що ти цього не розумієш. Категорично не можна писати про те, які у вас плани. Якщо хочеш писати про наших, то слід бути дуже обережним. Можна, напр., сказати, що "сьогодні ми гарно насипали оркам" (звісно без подробиць чим та куди саме), або "сьогодні у нас на завтрак/обід/вечерю було то-то". Ще краще, якщо знаєш, скільки кацапів було вбито/поранено та їх техніки на вашому напрямку. Напр., "сьогодні наші збили літак" тощо.
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fler
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:48
fler написав: Hotab написав: Успіх написав:
Це як ми приїхали на Південь, а нам кажуть, що тут половина
1. вам брешуть. Я десяток років в тих локаціях прожив. Максимум 5-10% зрадників і потенційних колаборантів.
Так, але він потрапив як раз у те місце, де може й половина((
. Тупо не пощастило. Може там у них місцева влада така,
ОПЗЖистів туча чи хз, але, як бачимо, відгрібають по повній.
Простий приклад - НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ КАЗОЧКА/БАЙКА, щоб деякі не гострі тутешні не прискіпувались!
Так от КАЗОЧКА:(про Волинь промовчу - там, взагалі, нас чуть на руках не носили👍) - а от приїхали ми на Південь в село "1" - менш/більш нормально приютили(не скажу де), через 2 тижні поїхали в сторону фронту (але ще далеко було до фронту) в село "2" - теж +/-все ок!
Через 3-4тижні їдемо...
Коротше, щоб без подробиць цієї КАЗОЧКИ - то тутешня голова - навіть, за використання електрики - попросила оплачувати!
Це я не про те, що ми легко цих пару сотень грн/міс оплачуємо - а САМ ФАКТ "ГОСТИПРИЄМНОСТІ"!
п.с.
А про тутешню молодь - Віталіан правий...
Особливо приємно, коли малі дітлахи по дорозі вітаються і кажуть "Слава Україні!"👍
От можливо і це☝️додає неабияку наснагу воювати/мочити ворога!
А на цей форум - мабуть, точно треба порідше заходити))
Або заходити лише у образі читача)))
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 30 жов, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:48
fler написав:Успіх
Є речі, які не можна виносити на широкий загал, бо можуть бути наслідки. Шкода, що ти цього не розумієш. Категорично не можна писати про те, які у вас плани. Якщо хочеш писати про наших, то слід бути дуже обережним. Можна, напр., сказати, що "сьогодні ми гарно насипали оркам" (звісно без подробиць чим та куди саме), або "сьогодні у нас на завтрак/обід/вечерю було то-то". Ще краще, якщо знаєш, скільки кацапів було вбито/поранено та їх техніки на вашому напрямку. Напр., "сьогодні наші збили літак" тощо.
Він може тільки про розкрадання державногр бюджету писати. Інших здобутків не має. Ну ще куплена медаль і потенційні продажі снарядів
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