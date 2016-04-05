Успіх Є речі, які не можна виносити на широкий загал, бо можуть бути наслідки. Шкода, що ти цього не розумієш. Категорично не можна писати про те, які у вас плани. Якщо хочеш писати про наших, то слід бути дуже обережним. Можна, напр., сказати, що "сьогодні ми гарно насипали оркам" (звісно без подробиць чим та куди саме), або "сьогодні у нас на завтрак/обід/вечерю було то-то". Ще краще, якщо знаєш, скільки кацапів було вбито/поранено та їх техніки на вашому напрямку. Напр., "сьогодні наші збили літак" тощо.
- В нашей беседе с Олегом Скрипкой о национальном характере, зашла речь о его теневой стороне. Олег сказал, что эта сторона - жлобство. Да, это в том числе и жлобство и эта тема достойна отдельной передачи, которую, мы, надеюсь, запишем. А пока - лёгкие пролегомены к теме. 1. Откуда взялось жлобство?.. жлобство - это искусство отстаивать свою границу межи на огороде в ситуации, когда цивилизованное разрешение спора невозможно. Поскольку такие конфликты были постоянным фоном становления национального характера, наша коллективная Тень пошла этим путём (есть ещё и второй и он ниже). Жлобство - архетипически «женский» по происхождению феномен. Это не означение - что женщины - жлобы, а мужчины - нет. Это значит, что когда мужчина - жлоб, это играет его женская (по Юнгу) сторона натуры. У женщин, соответственно, может играть мужская, но об этом - ниже. Чтобы отстоять межу и посчитать - на чью сторону упали груши, в условиях, когда убить противника нельзя, а официального суда нет, нужно было сформировать следующий набор состояний. Формула жлобства = агрессивная уверенность в своей тотальной правоте («переть буром») + недопущение даже мысли о возможной правоте соперника (отметание сходу любых намеков на рассмотрение ситуации с его точки зрения, никаких «давайте рассмотрим» или «войдём в его положение», что является основой успешной коммуникации) + умение оскорблять, не переходя решительный черты, после которой взаимодействие переходит в смертоубийство. Если Вы внимательно последите за жлобами, то увидите, что при всем деланном покер-фейсе, жлоб очень внимательно следит за реакцией и соперника, и окружающих и особенно внимательно отсматривает тех, кто способен дать решительный (физический) отпор. Победа в соревновании (например, прошёл без очереди) означает вящее подтверждение правоты выбранной стратегии жлобства - замыкается положительная обратная связь и навык подкрепляется. Почему этот синдром - архетипически женский? Потому, что архитепически мужская модель поведения в ситуации соперничества предполагает быстрый переход в физический конфликт. Жлобство же - это искусство годами сраться с соседями, и все же - оставаться соседями. Жлобство - это альтернатива физическому конфликту, именно поэтому, так расцвёл феномен интернет-жлобства, когда физический прилёт в ответ - фактически снят, как реальная угроза. Мы тут хихикаем, что, мол, «…украинский срач внесён в историческое наследие ЮНЕСКО», но на самом деле, наш срач - это классика нашего жлобства, которое нас, как сообщество, мало того, что не красит, так ещё и «обабивает» в худшем смысле этого этого слова, ибо является формой подавленной истеричности - и поощряет ложные пути дальнейшего развития. Жлобство - это форма психического расстройства истероидной формы: высокая фоновая тревожность + отсутствия механизмов компенсации. Оно вызвано неспособностью годами и десятилетиями добиться своего, в условиях, когда не добиться своего нельзя - не выживешь. Пребывание в СССР, с его вечным дефицитом, очередями, общежитиями и необходимостью «достать» эту черту только усилило. Жлобство не зависит от социального уровня человека, ибо, как форма поведения, закладывается в очень раннем детстве, куда взрослые люди, занимаясь собой, без профессиональной помощи редко достают. Излечению от жлобства способствует личный успех, достигнутый через взаимодействие с другими людьми, т.е. любая успешная практика коммуникации и кооперации по цивилизованным правилам, что (как правило) является добровольным выбором, а не следствием «удачно сложившихся социальных условий». Как легко можно понять, у нас шансы перестать гордиться срачами, если сделать соответствующий выбор или - дождаться дальнейшего прогресса общества по линии цивилизации - справедливые суды, арбитраж, медиация и прочие способы добиться справедливости. А вот теперь будет совсем больно.
С началом российской агрессии восемь лет назад (а восемь месяце назад - особенно) оформился и взбрыкнул очень специфический вид жлобства: жлобство + патриотическая повестка. «-Чому не державною?» это только первая его ступень. Жлобы всех мастей очень быстро сообразили, что достаточно к любому жлобскому наезду добавить патриотический слоган и ты теперь вечно прав, и даже активно поощряем коллегами в своём жлобстве. Жлобы впервые получили возможность объединиться (а жлобство отнюдь не способствует объединению, наоборот) и стать общественной группой. Тем более, что архетипическое происхождение - то же самое: подавленная тревожность на фоне борьбы за выживание. Средний (да и не средний) человек отнюдь не обладает психологической подготовкой способной помочь ему различить в себе и в других - где в нем (и в других) говорит совершенно реальная глубокая языковая травма, где - справедливая ненависть к агрессору, где более чем реальная травма выживания, а где - жлобство обыкновенное. Соблазна вечной правоты выдерживают очень немногие сильные души. Очень немногие. - Слава Богу, у нас они есть. Вот и расцвёл пышным цветом у нас целый кластер жлобов - «жлоб дерзкий и патриотический». Причём в этом позволяют себе активно упражняться и (прости Господи) политики, и дилеры общественного мнения, роняя достоинство страны с упорством, достойным лучшего применения. Вместо совершенно реальной (и трудной) работы по отделению овец от козлищ: реальной работы с реальной травмой войны, с историческими и языковыми травмами, реальному выделению агрессивных и прогрессивных элементов, типов и архетипов культуры - конкретно и российской и любой другой, включая свою, реальной работы по развитию и высветлению культуры национальной, реальному установлению справедливых практик коммуникации и кооперации, большая масса людей пошла широкими вратами: выбрали не различать (и практиковать) жлобство и патриотизм совместно. Очень многие из нас выбрали этот - архетипический «женский» путь (в низком проявлении архетипа) - пошли с толпой, вслед за травами и эмоциями, вместо того, что идти самому тяжёлым путём высветление своего теневого начала на материале реальной жизни. Именно такое жлобство-«патриотическое» я люблю поподкалывать, указывая на негодные цивилизованных людей проявления, а те, кто нашёл в этих провидениях пристанище, практикует специфический способ защиты - записать меня во враги украинской культуры в целом.) Чем бы «девицы» не тешились, как говорится. Российская ролевая модель «десантник у фонтана» это тоже, кстати, не «мужское», а «женское» проявление коллективной Тени российской народной души и по тем же причинам - истероидное проявление травмы выживания. 2. Архетипически «мужской» теневой стороной нашего национального характера является нечеловеческая жестокость. То, как расправлялись с врагами восставшие во время войны Хмельницкого или некоторые подробности Волынской резни, четко даёт представление об этой стороне нашей натуры. Ясно, что происхождение и этих проявлений, от которых кровь стынет в жилах все тоже - травма выживания и многих сотен лет подавления. И вот здесь мы имеем благую весть - эта война, несмотря на полный беспредел со стороны российских войск в отношении наших пленных и мирного населения, не сорвала нас в нашу любимую теневую сторону, в противном случае, на каждом дереве висели бы трупы повешенных оккупантов со вспоротыми животами - как в старые «добрые» времена. Это значит - что мы учимся и прогрессируем. И это - очень серьёзный прогресс. То, что мы воюем, как цивилизованная армия цивилизованной страны, означает возгонку и трансформацию очень давней и очень глубокой части национальной травмы. Что не может не радовать и даёт надежду на то, что рано или поздно и со жлобством в себе мы тоже справимся.
freeze написав: Зашло на правый берег ещё несколько БТГ орков. Сейчас тут очень мощная группировка.И не факт, что для обороны. Мечта путина Одесса. Опять сучонок упомянул Одессу.
Ну тоді я напишу про Ізраїль 1 листопада там будуть вибори. Є інсайд, що між Україною та Ізраїлем намічається серйозна взаємодія. Ізраїльтяни не пробачать партнерство з Іраном. Тому Ізраїль буде і надалі бомбити місця скопичення іранських сил,а також складів,озброєнь, пускових установок і т.д. (Кажуть, кацапи збираються застосувати у листопаді іранські балістичні ракети.) А якщо поглянути на ситуацію у більш глобальному вимірі, то пуйло вже задовбав із цією війною весь світ. Китай прагне налагодити відносини з США та Європою, де має шалені ринки збуту, тому буде тиснути на пу, щоб валив з України. Думка решти союзників пу взагалі всім до сра_. Раніше нейтральна Індія вже має на межі терпіння. США та Європа непохитні у своїй підтримці України. Якщо до цього додати, що росолігархи через діючі санкції вже гарно відчули та усвідомили убогість майбутнього для себе та своїх нащадків і те, що чим довше триватиме війна, тим гірше для них та їх сімей. У відчаї вони шукають "кінці" по всьому світу, щоб дотиснути пу та зупинити війну. Мій висновок: збільшення кількості чмобіків та зброї призведе до надання потужнішої зброї для їх перемелювання. Виробництво української зброї теж набирає обертів. Може бункерний хоче до G20 (15-16 листопада) щось показово завоювати? Бо в соцмережах кажуть, що наступним флагманом чф рф буде, ймовірно, надувний матрас. І це непоодинока думка.
freeze написав:Зашло на правый берег ещё несколько БТГ орков
Там є і одночасний вихід з правого на лівий берег ДУЖЕ значних сил. Можливо це ротація. Можливо заміна профі на мобіків. Я зараз не готовий сказати. У мене була інфа з перевірених джерел (я її тиждень тому казав) про повний вихід до 9.11.22 . Але можливо я невірно трактував вихід однієї боєготової армії. Бо може вона вийшла в фарватері ротації, а не повного виходу сил, а про вхід інших сил я не знав. Побачимо, чекати ще 10 днів. Якщо помилюсь, я це вИзнаю. )
vitaliian написав:Кот тут не при чём, просто прикольный
Кіт це завжди гарно. Люблю цих звірів , тіскаю постійно. Вони енергетичні. А вітаха молодець. Я вже думав буде кухонний фартух , від якого його заводить. А от ні! Ніщо людське не чуже навіть цьому збоченцю. Хоча стоп! Може я не все знаю , що ти робиш з котами??