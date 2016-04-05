RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2546254725482549>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:46

Успіх
Є речі, які не можна виносити на широкий загал, бо можуть бути наслідки. Шкода, що ти цього не розумієш. Категорично не можна писати про те, які у вас плани. Якщо хочеш писати про наших, то слід бути дуже обережним. Можна, напр., сказати, що "сьогодні ми гарно насипали оркам" (звісно без подробиць чим та куди саме), або "сьогодні у нас на завтрак/обід/вечерю було то-то". Ще краще, якщо знаєш, скільки кацапів було вбито/поранено та їх техніки на вашому напрямку. Напр., "сьогодні наші збили літак" тощо.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:20

Возможно скоро долярчика ждёт релокация

Ворог готується вивести артилерію з правобережної частини Херсонщини, — Генштаб у вечірньому зведенні.

Рашисти планують відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонщини, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.
https://t.me/lachentyt/21786

Вопрос по Херсону скорее всего уже решен. Из за логистических проблем город таки сдадут, а Цюрупинск и далее будут пока ещё оккупированы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14794
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:31

Албания на Совбезе оон

https://t.me/KremlCirk/2767
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14794
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:34

  vitaliian написав:https://t.me/KremlCirk/2767

Даю инсайд, перед укусом комары спрашивают "чей Крым?".
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 872
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Вопрос по Херсону скорее всего уже решен. Из за логистических проблем город таки сдадут.


Зашло на правый берег ещё несколько БТГ орков. Сейчас тут очень мощная группировка.И не факт, что для обороны. Мечта путина Одесса. Опять сучонок упомянул Одессу.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20029
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4792 раз.
Подякували: 7567 раз.
 
Профіль
6
23
5
1
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:16

- В нашей беседе с Олегом Скрипкой о национальном характере, зашла речь о его теневой стороне.
Олег сказал, что эта сторона - жлобство.
Да, это в том числе и жлобство и эта тема достойна отдельной передачи, которую, мы, надеюсь, запишем.
А пока - лёгкие пролегомены к теме.
1. Откуда взялось жлобство?.. жлобство - это искусство отстаивать свою границу межи на огороде в ситуации, когда цивилизованное разрешение спора невозможно.
Поскольку такие конфликты были постоянным фоном становления национального характера, наша коллективная Тень пошла этим путём (есть ещё и второй и он ниже).
Жлобство - архетипически «женский» по происхождению феномен.
Это не означение - что женщины - жлобы, а мужчины - нет.
Это значит, что когда мужчина - жлоб, это играет его женская (по Юнгу) сторона натуры.
У женщин, соответственно, может играть мужская, но об этом - ниже.
Чтобы отстоять межу и посчитать - на чью сторону упали груши, в условиях, когда убить противника нельзя, а официального суда нет, нужно было сформировать следующий набор состояний.
Формула жлобства = агрессивная уверенность в своей тотальной правоте («переть буром») + недопущение даже мысли о возможной правоте соперника (отметание сходу любых намеков на рассмотрение ситуации с его точки зрения, никаких «давайте рассмотрим» или «войдём в его положение», что является основой успешной коммуникации) + умение оскорблять, не переходя решительный черты, после которой взаимодействие переходит в смертоубийство.
Если Вы внимательно последите за жлобами, то увидите, что при всем деланном покер-фейсе, жлоб очень внимательно следит за реакцией и соперника, и окружающих и особенно внимательно отсматривает тех, кто способен дать решительный (физический) отпор.
Победа в соревновании (например, прошёл без очереди) означает вящее подтверждение правоты выбранной стратегии жлобства - замыкается положительная обратная связь и навык подкрепляется.
Почему этот синдром - архетипически женский?
Потому, что архитепически мужская модель поведения в ситуации соперничества предполагает быстрый переход в физический конфликт.
Жлобство же - это искусство годами сраться с соседями, и все же - оставаться соседями.
Жлобство - это альтернатива физическому конфликту, именно поэтому, так расцвёл феномен интернет-жлобства, когда физический прилёт в ответ - фактически снят, как реальная угроза.
Мы тут хихикаем, что, мол, «…украинский срач внесён в историческое наследие ЮНЕСКО», но на самом деле, наш срач - это классика нашего жлобства, которое нас, как сообщество, мало того, что не красит, так ещё и «обабивает» в худшем смысле этого этого слова, ибо является формой подавленной истеричности - и поощряет ложные пути дальнейшего развития.
Жлобство - это форма психического расстройства истероидной формы: высокая фоновая тревожность + отсутствия механизмов компенсации.
Оно вызвано неспособностью годами и десятилетиями добиться своего, в условиях, когда не добиться своего нельзя - не выживешь.
Пребывание в СССР, с его вечным дефицитом, очередями, общежитиями и необходимостью «достать» эту черту только усилило.
Жлобство не зависит от социального уровня человека, ибо, как форма поведения, закладывается в очень раннем детстве, куда взрослые люди, занимаясь собой, без профессиональной помощи редко достают.
Излечению от жлобства способствует личный успех, достигнутый через взаимодействие с другими людьми, т.е. любая успешная практика коммуникации и кооперации по цивилизованным правилам, что (как правило) является добровольным выбором, а не следствием «удачно сложившихся социальных условий».
Как легко можно понять, у нас шансы перестать гордиться срачами, если сделать соответствующий выбор или - дождаться дальнейшего прогресса общества по линии цивилизации - справедливые суды, арбитраж, медиация и прочие способы добиться справедливости.
А вот теперь будет совсем больно.

С началом российской агрессии восемь лет назад (а восемь месяце назад - особенно) оформился и взбрыкнул очень специфический вид жлобства: жлобство + патриотическая повестка.
«-Чому не державною?» это только первая его ступень.
Жлобы всех мастей очень быстро сообразили, что достаточно к любому жлобскому наезду добавить патриотический слоган и ты теперь вечно прав, и даже активно поощряем коллегами в своём жлобстве.
Жлобы впервые получили возможность объединиться (а жлобство отнюдь не способствует объединению, наоборот) и стать общественной группой.
Тем более, что архетипическое происхождение - то же самое: подавленная тревожность на фоне борьбы за выживание.
Средний (да и не средний) человек отнюдь не обладает психологической подготовкой способной помочь ему различить в себе и в других - где в нем (и в других) говорит совершенно реальная глубокая языковая травма, где - справедливая ненависть к агрессору, где более чем реальная травма выживания, а где - жлобство обыкновенное.
Соблазна вечной правоты выдерживают очень немногие сильные души. Очень немногие.
- Слава Богу, у нас они есть.
Вот и расцвёл пышным цветом у нас целый кластер жлобов - «жлоб дерзкий и патриотический».
Причём в этом позволяют себе активно упражняться и (прости Господи) политики, и дилеры общественного мнения, роняя достоинство страны с упорством, достойным лучшего применения.
Вместо совершенно реальной (и трудной) работы по отделению овец от козлищ: реальной работы с реальной травмой войны, с историческими и языковыми травмами, реальному выделению агрессивных и прогрессивных элементов, типов и архетипов культуры - конкретно и российской и любой другой, включая свою, реальной работы по развитию и высветлению культуры национальной, реальному установлению справедливых практик коммуникации и кооперации, большая масса людей пошла широкими вратами: выбрали не различать (и практиковать) жлобство и патриотизм совместно.
Очень многие из нас выбрали этот - архетипический «женский» путь (в низком проявлении архетипа) - пошли с толпой, вслед за травами и эмоциями, вместо того, что идти самому тяжёлым путём высветление своего теневого начала на материале реальной жизни.
Именно такое жлобство-«патриотическое» я люблю поподкалывать, указывая на негодные цивилизованных людей проявления, а те, кто нашёл в этих провидениях пристанище, практикует специфический способ защиты - записать меня во враги украинской культуры в целом.)
Чем бы «девицы» не тешились, как говорится.
Российская ролевая модель «десантник у фонтана» это тоже, кстати, не «мужское», а «женское» проявление коллективной Тени российской народной души и по тем же причинам - истероидное проявление травмы выживания.
2. Архетипически «мужской» теневой стороной нашего национального характера является нечеловеческая жестокость.
То, как расправлялись с врагами восставшие во время войны Хмельницкого или некоторые подробности Волынской резни, четко даёт представление об этой стороне нашей натуры.
Ясно, что происхождение и этих проявлений, от которых кровь стынет в жилах все тоже - травма выживания и многих сотен лет подавления.
И вот здесь мы имеем благую весть - эта война, несмотря на полный беспредел со стороны российских войск в отношении наших пленных и мирного населения, не сорвала нас в нашу любимую теневую сторону, в противном случае, на каждом дереве висели бы трупы повешенных оккупантов со вспоротыми животами - как в старые «добрые» времена.
Это значит - что мы учимся и прогрессируем.
И это - очень серьёзный прогресс.
То, что мы воюем, как цивилизованная армия цивилизованной страны, означает возгонку и трансформацию очень давней и очень глубокой части национальной травмы.
Что не может не радовать и даёт надежду на то, что рано или поздно и со жлобством в себе мы тоже справимся.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7943
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:31

  freeze написав:
Зашло на правый берег ещё несколько БТГ орков. Сейчас тут очень мощная группировка.И не факт, что для обороны. Мечта путина Одесса. Опять сучонок упомянул Одессу.


Ну тоді я напишу про Ізраїль :wink:
1 листопада там будуть вибори. Є інсайд, що між Україною та Ізраїлем намічається серйозна взаємодія. Ізраїльтяни не пробачать партнерство з Іраном. Тому Ізраїль буде і надалі бомбити місця скопичення іранських сил,а також складів,озброєнь, пускових установок і т.д. (Кажуть, кацапи збираються застосувати у листопаді іранські балістичні ракети.)
А якщо поглянути на ситуацію у більш глобальному вимірі, то пуйло вже задовбав із цією війною весь світ. Китай прагне налагодити відносини з США та Європою, де має шалені ринки збуту, тому буде тиснути на пу, щоб валив з України. Думка решти союзників пу взагалі всім до сра_. Раніше нейтральна Індія вже має на межі терпіння. США та Європа непохитні у своїй підтримці України.
Якщо до цього додати, що росолігархи через діючі санкції вже гарно відчули та усвідомили убогість майбутнього для себе та своїх нащадків і те, що чим довше триватиме війна, тим гірше для них та їх сімей. У відчаї вони шукають "кінці" по всьому світу, щоб дотиснути пу та зупинити війну.
Мій висновок: збільшення кількості чмобіків та зброї призведе до надання потужнішої зброї для їх перемелювання. Виробництво української зброї теж набирає обертів. Може бункерний хоче до G20 (15-16 листопада) щось показово завоювати? Бо в соцмережах кажуть, що наступним флагманом чф рф буде, ймовірно, надувний матрас. І це непоодинока думка.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Зашло на правый берег ещё несколько БТГ орков

Там є і одночасний вихід з правого на лівий берег ДУЖЕ значних сил. Можливо це ротація. Можливо заміна профі на мобіків. Я зараз не готовий сказати. У мене була інфа з перевірених джерел (я її тиждень тому казав) про повний вихід до 9.11.22 . Але можливо я невірно трактував вихід однієї боєготової армії. Бо може вона вийшла в фарватері ротації, а не повного виходу сил, а про вхід інших сил я не знав.
Побачимо, чекати ще 10 днів. Якщо помилюсь, я це вИзнаю. )
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:12

  Успіх написав:ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати
были бы вы орком ещё и танки заправляли бы за свой счёт
https://t.me/The3rdForceUA/12146

Кот тут не при чём, просто прикольный
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14794
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Кот тут не при чём, просто прикольный

Кіт це завжди гарно. Люблю цих звірів , тіскаю постійно. Вони енергетичні.
А вітаха молодець. Я вже думав буде кухонний фартух , від якого його заводить. А от ні! Ніщо людське не чуже навіть цьому збоченцю.
Хоча стоп! Може я не все знаю , що ти робиш з котами??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2546254725482549>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5301)
30.10.2022 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.