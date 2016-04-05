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Додано: Нед 30 жов, 2022 23:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ну припинити збочення!
Додано: Пон 31 жов, 2022 00:30
Удерживать Херсон дорого с военной точки зрения. Сухопутный коридор тоже достижение.
Додано: Пон 31 жов, 2022 00:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сумнівний коридор, якщо правий берег ми заберем. Про воду в Крим вони забудуть відразу. Там всі насоси і відбори з Дніпра будуть знищені.
Сама дорога Ростов-Новоолексіївка-Симферополь при наявності керченського мосту в принципі не так треба. А тим більше , що дорога буде постійно прострілюватись. Я не бачу їх досягнень на півдні, коли ми вийдемо до Дніпра. Зовсім
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