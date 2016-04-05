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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2546254725482549
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ну припинити збочення!
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 00:30

  vitaliian написав:
Ворог готується вивести артилерію з правобережної частини Херсонщини, — Генштаб у вечірньому зведенні.

Рашисти планують відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонщини, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.
https://t.me/lachentyt/21786

Вопрос по Херсону скорее всего уже решен. Из за логистических проблем город таки сдадут, а Цюрупинск и далее будут пока ещё оккупированы.

Удерживать Херсон дорого с военной точки зрения. Сухопутный коридор тоже достижение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Сухопутный коридор тоже достижение

Сумнівний коридор, якщо правий берег ми заберем. Про воду в Крим вони забудуть відразу. Там всі насоси і відбори з Дніпра будуть знищені.
Сама дорога Ростов-Новоолексіївка-Симферополь при наявності керченського мосту в принципі не так треба. А тим більше , що дорога буде постійно прострілюватись. Я не бачу їх досягнень на півдні, коли ми вийдемо до Дніпра. Зовсім
Hotab
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