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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2546254725482549
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ну припинити збочення!
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 00:30

  vitaliian написав:
Ворог готується вивести артилерію з правобережної частини Херсонщини, — Генштаб у вечірньому зведенні.

Рашисти планують відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонщини, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.
https://t.me/lachentyt/21786

Вопрос по Херсону скорее всего уже решен. Из за логистических проблем город таки сдадут, а Цюрупинск и далее будут пока ещё оккупированы.

Удерживать Херсон дорого с военной точки зрения. Сухопутный коридор тоже достижение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Сухопутный коридор тоже достижение

Сумнівний коридор, якщо правий берег ми заберем. Про воду в Крим вони забудуть відразу. Там всі насоси і відбори з Дніпра будуть знищені.
Сама дорога Ростов-Новоолексіївка-Симферополь при наявності керченського мосту в принципі не так треба. А тим більше , що дорога буде постійно прострілюватись. Я не бачу їх досягнень на півдні, коли ми вийдемо до Дніпра. Зовсім
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 07:08

Тривога по країні. Ракети вже в повітрі. Можливий дуже масований напад в кілька етапів. Багато стратегічних бомбардувальників в повітрі також.

З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 07:38

  Hotab написав:Тривога по країні. Ракети вже в повітрі. Можливий дуже масований напад в кілька етапів. Багато стратегічних бомбардувальників в повітрі також.

З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

+100500
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:24

Поставивши всі точки над "і"

Доброго ранку!

Коротше, ви всі читали 2 дні казочки від мене - тепер настав час ПРАВДИ!

А правда проста - оту, так би мовити "схему", просто запропонував один солдат, але її на корені зарубали! Всі сказали, що так не правильно!
Тож, всі солдати, як їхали офіційно, так і далі будуть їхати лише офіційно!
(ну а на ремонт автівок - звичайно скидаємось своїми коштами)

Тож, нічого собі не придумуйте, бо ніякі кошти НЕ розкрадаються з держбюджету!

Так що все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:27

Успіх Який же ти Нікчема !!! :( Раніше тих хто тріпає язиком називали - баба ти базарна, а наразі треба називати - успіх ти базарний :evil:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 31 жов, 2022 08:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:час ПРАВДИ!

Та мені ж не жалко дати тобі можливість зберегти обличчя, і зробити вигляд, що вірю тобі. Якби ти тільки зробив хоч якісь висновки і прикрив нарешті свій писок. Щастя, здоров'я та військового успіху тобі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:28

  Успіх написав:Доброго ранку!

Коротше, ви всі читали 2 дні казочки від мене - тепер настав час ПРАВДИ!

А правда проста - оту, так би мовити "схему", просто запропонував один солдат, але її на корені зарубали! Всі сказали, що так не правильно!
Тож, всі солдати, як їхали офіційно, так і далі будуть їхати лише офіційно!
(ну а на ремонт автівок - звичайно скидаємось своїми коштами)

Тож, нічого собі не придумуйте, бо ніякі кошти НЕ розкрадаються з держбюджету!

Так що все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍

Можна вгадати з трьох разів псевдо того винахідливого солдата?
Підказка: закінчується на латинську букву "ху".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:42

  Hotab написав:Тривога по країні. Ракети вже в повітрі. Можливий дуже масований напад в кілька етапів. Багато стратегічних бомбардувальників в повітрі також.

З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

Росія атакує ракетами: прильоти в Харкові, вибухи в Києві, по Україні працює ППО
Про роботу ППО у Київській області повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. Журналісти LIGA.net чули гуркіт та вибухи з різних районів столиці та області.

Окупанти завдають ударів по Харкову та області, пише голова області Олег Синєгубов. За даними мера Ігоря Терехова, було два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури.

Росія вдарила по критичній інфраструктурі Черкащини, частина регіону знеструмлена, повідомляють в ОВА. Також був удар по критичній інфраструктурі у Запоріжжі, у місті почалися відключення електроенергії, передає секретар міськради Анатолій Куртєв.

Вінницька область під ракетним ударом, працює ППО, повідомляє голова ОВА Сергій Борзов. Працює ППО і в Полтавській області.
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