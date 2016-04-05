Сумнівний коридор, якщо правий берег ми заберем. Про воду в Крим вони забудуть відразу. Там всі насоси і відбори з Дніпра будуть знищені. Сама дорога Ростов-Новоолексіївка-Симферополь при наявності керченського мосту в принципі не так треба. А тим більше , що дорога буде постійно прострілюватись. Я не бачу їх досягнень на півдні, коли ми вийдемо до Дніпра. Зовсім
Коротше, ви всі читали 2 дні казочки від мене - тепер настав час ПРАВДИ!
А правда проста - оту, так би мовити "схему", просто запропонував один солдат, але її на корені зарубали! Всі сказали, що так не правильно! Тож, всі солдати, як їхали офіційно, так і далі будуть їхати лише офіційно! (ну а на ремонт автівок - звичайно скидаємось своїми коштами)
Тож, нічого собі не придумуйте, бо ніякі кошти НЕ розкрадаються з держбюджету!
Та мені ж не жалко дати тобі можливість зберегти обличчя, і зробити вигляд, що вірю тобі. Якби ти тільки зробив хоч якісь висновки і прикрив нарешті свій писок. Щастя, здоров'я та військового успіху тобі.
Коротше, ви всі читали 2 дні казочки від мене - тепер настав час ПРАВДИ!
А правда проста - оту, так би мовити "схему", просто запропонував один солдат, але її на корені зарубали! Всі сказали, що так не правильно! Тож, всі солдати, як їхали офіційно, так і далі будуть їхати лише офіційно! (ну а на ремонт автівок - звичайно скидаємось своїми коштами)
Тож, нічого собі не придумуйте, бо ніякі кошти НЕ розкрадаються з держбюджету!
Про роботу ППО у Київській області повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. Журналісти LIGA.net чули гуркіт та вибухи з різних районів столиці та області.
Окупанти завдають ударів по Харкову та області, пише голова області Олег Синєгубов. За даними мера Ігоря Терехова, було два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури.
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Черкащини, частина регіону знеструмлена, повідомляють в ОВА. Також був удар по критичній інфраструктурі у Запоріжжі, у місті почалися відключення електроенергії, передає секретар міськради Анатолій Куртєв.
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