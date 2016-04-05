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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25472548254925502551>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Сухопутный коридор тоже достижение

Сумнівний коридор, якщо правий берег ми заберем. Про воду в Крим вони забудуть відразу. Там всі насоси і відбори з Дніпра будуть знищені.
Сама дорога Ростов-Новоолексіївка-Симферополь при наявності керченського мосту в принципі не так треба. А тим більше , що дорога буде постійно прострілюватись. Я не бачу їх досягнень на півдні, коли ми вийдемо до Дніпра. Зовсім
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 07:08

Тривога по країні. Ракети вже в повітрі. Можливий дуже масований напад в кілька етапів. Багато стратегічних бомбардувальників в повітрі також.

З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 07:38

  Hotab написав:Тривога по країні. Ракети вже в повітрі. Можливий дуже масований напад в кілька етапів. Багато стратегічних бомбардувальників в повітрі також.

З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

+100500
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:42

  Hotab написав:Тривога по країні. Ракети вже в повітрі. Можливий дуже масований напад в кілька етапів. Багато стратегічних бомбардувальників в повітрі також.

З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

Росія атакує ракетами: прильоти в Харкові, вибухи в Києві, по Україні працює ППО
Про роботу ППО у Київській області повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. Журналісти LIGA.net чули гуркіт та вибухи з різних районів столиці та області.

Окупанти завдають ударів по Харкову та області, пише голова області Олег Синєгубов. За даними мера Ігоря Терехова, було два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури.

Росія вдарила по критичній інфраструктурі Черкащини, частина регіону знеструмлена, повідомляють в ОВА. Також був удар по критичній інфраструктурі у Запоріжжі, у місті почалися відключення електроенергії, передає секретар міськради Анатолій Куртєв.

Вінницька область під ракетним ударом, працює ППО, повідомляє голова ОВА Сергій Борзов. Працює ППО і в Полтавській області.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:07

А тим часом

У кацапії продовжуються небойові втрати...
Два росийских военных вертолета повреждены в результате взрывов сегодня ночью в Псковской области 
Причины взрывов — не установлены. 
Как сообщил источник ВЧК-ОГПУ, инцидент произошёл на аэродроме «Веретье». В районе 10 часов вечера на территории вертолетной площадки прозвучали три взрыва. Повреждения получили два вертолета Ка-52, находящиеся там на ремонте. 
fler
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:30

Уразили підстанцію Дніпрогес - енергетичне серце трьох регіонів ((. На жаль, будуть масові віялові відключення, у тому числі лікарень і т.п. Економте е/енергію.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Уразили підстанцію Дніпрогес - енергетичне серце трьох регіонів ((


Це капець, якщо чесно. З ТЕЦ перейшли на ГЕС.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:35

  freeze написав:
vitaliian написав:Вопрос по Херсону скорее всего уже решен. Из за логистических проблем город таки сдадут.


Зашло на правый берег ещё несколько БТГ орков. Сейчас тут очень мощная группировка.И не факт, что для обороны. Мечта путина Одесса. Опять сучонок упомянул Одессу.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Когда по всем каналам кричат про отступы с правого берега,что-то явно не так. Замышляет, гадёнышь, что-то новое, ему нужна какая то маленькая победа сейчас, иначе даже для самых ватных эта их "сво" провальная. Сильно много мобилизировал, и продолжает это делать. Это чмо до конца будет идти
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:43

  fler написав:Уразили підстанцію Дніпрогес - енергетичне серце трьох регіонів ((. На жаль, будуть масові віялові відключення, у тому числі лікарень і т.п. Економте е/енергію.

Де там наші дрони-камікадзе якими бахвалилось Укроборонпром для відповіді касапам? Поки не буде дзеркальної відповіді по обєктам орків - вони нас будуть і далі закидувати ракетами і шахідами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:51

  BIGor написав:
  fler написав:Уразили підстанцію Дніпрогес - енергетичне серце трьох регіонів ((. На жаль, будуть масові віялові відключення, у тому числі лікарень і т.п. Економте е/енергію.

Де там наші дрони-камікадзе якими бахвалилось Укроборонпром для відповіді касапам? Поки не буде дзеркальної відповіді по обєктам орків - вони нас будуть і далі закидувати ракетами і шахідами.

То в суботу ж були.
Ромасик
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