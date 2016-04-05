Сумнівний коридор, якщо правий берег ми заберем. Про воду в Крим вони забудуть відразу. Там всі насоси і відбори з Дніпра будуть знищені. Сама дорога Ростов-Новоолексіївка-Симферополь при наявності керченського мосту в принципі не так треба. А тим більше , що дорога буде постійно прострілюватись. Я не бачу їх досягнень на півдні, коли ми вийдемо до Дніпра. Зовсім
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У кацапії продовжуються небойові втрати... Два росийских военных вертолета повреждены в результате взрывов сегодня ночью в Псковской области Причины взрывов — не установлены. Как сообщил источник ВЧК-ОГПУ, инцидент произошёл на аэродроме «Веретье». В районе 10 часов вечера на территории вертолетной площадки прозвучали три взрыва. Повреждения получили два вертолета Ка-52, находящиеся там на ремонте.
vitaliian написав:Вопрос по Херсону скорее всего уже решен. Из за логистических проблем город таки сдадут.
Зашло на правый берег ещё несколько БТГ орков. Сейчас тут очень мощная группировка.И не факт, что для обороны. Мечта путина Одесса. Опять сучонок упомянул Одессу.
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Когда по всем каналам кричат про отступы с правого берега,что-то явно не так. Замышляет, гадёнышь, что-то новое, ему нужна какая то маленькая победа сейчас, иначе даже для самых ватных эта их "сво" провальная. Сильно много мобилизировал, и продолжает это делать. Это чмо до конца будет идти