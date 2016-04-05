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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2548254925502551>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:54

  Hotab написав:З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

Казали ж, що так швидко нальоти організувати не можливо. То ж одне іншому не заважало.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:54

  BIGor написав:
  fler написав:Уразили підстанцію Дніпрогес - енергетичне серце трьох регіонів ((. На жаль, будуть масові віялові відключення, у тому числі лікарень і т.п. Економте е/енергію.

Де там наші дрони-камікадзе якими бахвалилось Укроборонпром для відповіді касапам? Поки не буде дзеркальної відповіді по обєктам орків - вони нас будуть і далі закидувати ракетами і шахідами.

юристкостя & Ко напише тобі що ти підпадаєш під кримінал із такими закликами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:56

  juristkostya написав:Это от того, скорее всего, что надо на карту смотреть.
"Упираться" в Мариуполе - гарантированное окружение. "Упираться" в Херсоне - это иметь перед собой километр водной преграды, а за спиной - надёжный тыл и снабжение.

Цей момент вже пояснювали.
В Маріуполі можна було впертись в промзону, яка по-перше велика і укріплена(бетонована) і по-друге без людей. А у що впертись в Херсоні?
Надіялась що не буде такого глибокого оточення.
Думаю це рішення було правильне.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:56

  Ромасик написав:
  Hotab написав:З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

Казали ж, що так швидко нальоти організувати не можливо. То ж одне іншому не заважало.

тобто?
якщо є набір цілей, план ударів, ударні системи, то проблема змінити дату "Ч" на дату "Ф"?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 жов, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:57

  Andrey2512 написав:
  fler написав:Уразили підстанцію Дніпрогес - енергетичне серце трьох регіонів ((
Це капець, якщо чесно. З ТЕЦ перейшли на ГЕС.

Там зерновий коридор продовжує працювати за згодою Туреччини і ООН. Фініта ля комедія. Передсмертна агонія. Так що не бздо :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:03

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

Казали ж, що так швидко нальоти організувати не можливо. То ж одне іншому не заважало.

тобто?
якщо є набір цілей, план ударів, ударні системи, то проблема змінити дату "Ч" на дату "Ф"?

Ото хіба приурочити час до якоїсь події. Хоча вже помітна регулярність по понеділках. А наша по суботах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:04

  Negotive написав:
  juristkostya написав:
  Negotive написав:Я вот уже не раз писал, но исчезало. Сравнивать зерновой коридор и 2 мировую?? Чтоб Гитлер или Сталин пропускал чекрез контролируемую территорию вражеские судна? Или вражеские товары как газ качается.
Гитлер и Сталин вели тотальную войну. Путин и нынешний Запад пытаются в ограниченную. Отсюда разница в подходах

Между Украина и РФ - это тоже ограниченная война или тотальная? :roll:

Для РФ однозначно обмежена.
Для України зараз уже тотальна, хоч на початку я б сказав була в деякій мірі обмежена.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:04

  Ромасик написав:
  BIGor написав:
  fler написав:Уразили підстанцію Дніпрогес - енергетичне серце трьох регіонів ((. На жаль, будуть масові віялові відключення, у тому числі лікарень і т.п. Економте е/енергію.

Де там наші дрони-камікадзе якими бахвалилось Укроборонпром для відповіді касапам? Поки не буде дзеркальної відповіді по обєктам орків - вони нас будуть і далі закидувати ракетами і шахідами.

То в суботу ж були.

І росіяни і їх військові підприємства тепер без електроенергії в результаті суботньої акції?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:06

  Ромасик написав:Ото хіба приурочити час до якоїсь події. Хоча вже помітна регулярність по понеділках. А наша по суботах.

Є таке, це як би спортити настрій на тиждень з самого ранку: як понеділок почнеш...
Якісь забобонний бункерний. Ще й магію чисел шаманить, мало бути 22.02.22, але щось пішло не так.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:10

  Ромасик написав:
  Hotab написав:З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

Казали ж, що так швидко нальоти організувати не можливо. То ж одне іншому не заважало.

Міст був 8-го, масована атака 10-го.

Севас 29-го, сьогодні 31-е.
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