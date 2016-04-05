Andrey2512 написав:Hotab большое время отклика, 48 часов )
Згоден. Довго. Ну вони ніколи не вміли швидко реагувати. Проте і нас навчили (а також надають дуже точну і головне оперативну інформацію) партнери. Ми зараз дійсно орків б'ємо якістю. Не гидуючи і "по-старінкє" теж лупити, що і роблять Долярчики олдскульною зброєю.
Мэр Киева Кличко подтвердил прилеты по объектам критической инфраструктуры в городе. «Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — заявил он.
В Винницкой области сбитая ракета упала на гражданский объект, есть разрушения. Погибших и раненых нет, заявил губернатор Сергей Борзов.
Власти Запорожья также подтверждают удары по объекту инфраструктуры.
В Черкасской области частично пропал свет после обстрела. Губернатор подтвердил прилет по объекту инфраструктуры.
Мэр Харькова Терехов заявил о двух прилетах по объекту критической инфраструктуры.
Фото и видео: из Запорожья, Киевской и Харьковской областей.
❗️Короткий підсумок ранкового ракетного обстрілу України станом на зараз
📍Київ. Пошкоджено енергооб'єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у Києві та передмісті. Місто часткового без світла та води; 📍Львів. Відпрацювало ППО; 📍Чернівецька область. Пошкоджено критичну інфраструктуру; 📍Харків. Два прильоти в критичну інфраструктури. Метро та електротранспорт не працює; 📍Запорізька область. Приліт по об'єкту критичної інфраструктури. У місті є відключення електроенергії; 📍Черкасська область. Атака по критичній інфраструктури. Частина області знеструмлена; 📍Вінницька область. Збили російську ракету, уламки впали на цивільні об'єкти; 📍Хмельницька. Уламки збитої ракети впали на цивільні об'єкти, попередньо без жертв.
Щойно пролунали вибухи у Дніпрі та Павлограді
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Чого саме чекають партнери? Хз. Чому засоби ППО, які є цілком оборонною зброєю, не надаються масово? Хоча вже час вести мову про надання масово танків, літаків, Атамаксів і т.д. Бо чого чекати в обороні (при ударах по критичній інфраструктурі, а тепер вже й логістиці!!!)? При неможливості налагодити своє військове виробництво.
Імхо -- вже більш, ніж очевидно, що ні санкції, ні втрати не вплинуть на орків до рівня якогось критичного значення. Що хитродупі араби, індуси, бразильці і т.д. чинять цьому спротив, собі на користь. Що на самому Заході загострюються й свої проблеми.
З нами все зрозуміло: в нас єдиний вибір - будемо захищатися, поки можемо, поки переможемо надзвичайно величезною ціною. Але чого чекають Штати і Ко?
Складається таке враження, що чекають вони на те, коли саме Європа нарешті переформаюється до рівня, що побачить-визнає окостан своїм ворогом. Ворогом своєї цивілізації.
Але, як на мене, хз з цими німцями, французами та ін. В плані їх бажання. Ставка на добровільну зміну європейського обивателя-споживача якась сумнівна.
Їм прямим текстом в голову треба доводити -- не марнуйте час, поки особисто за вас мають змогу воювати українці! Прямим. І в голову.
detroytred написав:Чого саме чекають партнери? Хз. Чому засоби ППО, які є цілком оборонною зброєю, не надаються масово? Хоча вже час вести мову про надання масово танків, літаків, Атамаксів і т.д. Бо чого чекати в обороні (при ударах по критичній інфраструктурі, а тепер вже й логістиці!!!)? При неможливості налагодити своє військове виробництво.
Імхо -- вже більш, ніж очевидно, що ні санкції, ні втрати не вплинуть на орків до рівня якогось критичного значення. Що хитродупі араби, індуси, бразильці і т.д. чинять цьому спротив, собі на користь. Що на самому Заході загострюються й свої проблеми.
З нами все зрозуміло: в нас єдиний вибір - будемо захищатися, поки можемо, поки переможемо надзвичайно величезною ціною. Але чого чекають Штати і Ко?
Складається таке враження, що чекають вони на те, коли саме Європа нарешті переформаюється до рівня, що побачить-визнає окостан своїм ворогом. Ворогом своєї цивілізації.
Але, як на мене, хз з цими німцями, французами та ін. В плані їх бажання. Ставка на добровільну зміну європейського обивателя-споживача якась сумнівна.
Їм прямим текстом в голову треба доводити -- не марнуйте час, поки особисто за вас мають змогу воювати українці! Прямим. І в голову.
Це так не працює. Найкращий захист - це напад.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 жов, 2022 11:42, всього редагувалось 2 разів.
Andrey2512 написав:Hotab большое время отклика, 48 часов )
Згоден. Довго. Ну вони ніколи не вміли швидко реагувати. Проте і нас навчили (а також надають дуже точну і головне оперативну інформацію) партнери. Ми зараз дійсно орків б'ємо якістю. Не гидуючи і "по-старінкє" теж лупити, що і роблять Долярчики олдскульною зброєю.
За ранок випустили 50+, 44 збили.
По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.