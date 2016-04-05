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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2549255025512552>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:13

Hotab
большое время отклика, 48 часов )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:24

  Andrey2512 написав:Hotab
большое время отклика, 48 часов )

Згоден. Довго. Ну вони ніколи не вміли швидко реагувати.
Проте і нас навчили (а також надають дуже точну і головне оперативну інформацію) партнери. Ми зараз дійсно орків б'ємо якістю. Не гидуючи і "по-старінкє" теж лупити, що і роблять Долярчики олдскульною зброєю.


За ранок випустили 50+, 44 збили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:48

  Ромасик написав:Там зерновий коридор продовжує працювати за згодою Туреччини і ООН. Фініта ля комедія. Передсмертна агонія. Так що не бздо :lol:


не все там було гідно

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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:50

Днепрогэс

https://t.me/astrapress/14979

Мэр Киева Кличко подтвердил прилеты по объектам критической инфраструктуры в городе. «Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — заявил он.

В Винницкой области сбитая ракета упала на гражданский объект, есть разрушения. Погибших и раненых нет, заявил губернатор Сергей Борзов.

Власти Запорожья также подтверждают удары по объекту инфраструктуры.

В Черкасской области частично пропал свет после обстрела. Губернатор подтвердил прилет по объекту инфраструктуры.

Мэр Харькова Терехов заявил о двух прилетах по объекту критической инфраструктуры.

Фото и видео: из Запорожья, Киевской и Харьковской областей.


❗️Короткий підсумок ранкового ракетного обстрілу України станом на зараз

📍Київ. Пошкоджено енергооб'єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у Києві та передмісті. Місто часткового без світла та води;
📍Львів. Відпрацювало ППО;
📍Чернівецька область. Пошкоджено критичну інфраструктуру;
📍Харків. Два прильоти в критичну інфраструктури. Метро та електротранспорт не працює;
📍Запорізька область. Приліт по об'єкту критичної інфраструктури. У місті є відключення електроенергії;
📍Черкасська область. Атака по критичній інфраструктури. Частина області знеструмлена;
📍Вінницька область. Збили російську ракету, уламки впали на цивільні об'єкти;
📍Хмельницька. Уламки збитої ракети впали на цивільні об'єкти, попередньо без жертв.

Щойно пролунали вибухи у Дніпрі та Павлограді
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:53

vitaliian Одна из крупных подстанций возле Днепрогэса((
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:57

посмотрел вчера вечером длинный ролик про начало войны,
потом начал вспоминать -как началось утро 24 февраля ( смотрел историю звонков в телефоне, вспомнил свою поездку под Белую Церковь 9марта...

это видео не отражает даже 1% накала (и не только эмоций и страстей) в то самое сложное для страны время

можно сказать , что страна была под реальной угрозой захвата столицы...наши герои сделали невероятное, но легкой зимы 2023 ждать не стоит
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:08

prodigy видео ни о чем. Лирика, как Зеля жену будил.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:25

Чого саме чекають партнери?
Хз.
Чому засоби ППО, які є цілком оборонною зброєю, не надаються масово?
Хоча вже час вести мову про надання масово танків, літаків, Атамаксів і т.д.
Бо чого чекати в обороні (при ударах по критичній інфраструктурі, а тепер вже й логістиці!!!)?
При неможливості налагодити своє військове виробництво.

Імхо -- вже більш, ніж очевидно, що ні санкції, ні втрати не вплинуть на орків до рівня якогось критичного значення. Що хитродупі араби, індуси, бразильці і т.д. чинять цьому спротив, собі на користь.
Що на самому Заході загострюються й свої проблеми.

З нами все зрозуміло: в нас єдиний вибір - будемо захищатися, поки можемо, поки переможемо надзвичайно величезною ціною.
Але чого чекають Штати і Ко?

Складається таке враження, що чекають вони на те, коли саме Європа нарешті переформаюється до рівня, що побачить-визнає окостан своїм ворогом.
Ворогом своєї цивілізації.

Але, як на мене, хз з цими німцями, французами та ін.
В плані їх бажання.
Ставка на добровільну зміну європейського обивателя-споживача якась сумнівна.

Їм прямим текстом в голову треба доводити -- не марнуйте час, поки особисто за вас мають змогу воювати українці!
Прямим. І в голову.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:30

Найкращий захист - це напад

  detroytred написав:Чого саме чекають партнери?
Хз.
Чому засоби ППО, які є цілком оборонною зброєю, не надаються масово?
Хоча вже час вести мову про надання масово танків, літаків, Атамаксів і т.д.
Бо чого чекати в обороні (при ударах по критичній інфраструктурі, а тепер вже й логістиці!!!)?
При неможливості налагодити своє військове виробництво.

Імхо -- вже більш, ніж очевидно, що ні санкції, ні втрати не вплинуть на орків до рівня якогось критичного значення. Що хитродупі араби, індуси, бразильці і т.д. чинять цьому спротив, собі на користь.
Що на самому Заході загострюються й свої проблеми.

З нами все зрозуміло: в нас єдиний вибір - будемо захищатися, поки можемо, поки переможемо надзвичайно величезною ціною.
Але чого чекають Штати і Ко?

Складається таке враження, що чекають вони на те, коли саме Європа нарешті переформаюється до рівня, що побачить-визнає окостан своїм ворогом.
Ворогом своєї цивілізації.

Але, як на мене, хз з цими німцями, французами та ін.
В плані їх бажання.
Ставка на добровільну зміну європейського обивателя-споживача якась сумнівна.

Їм прямим текстом в голову треба доводити -- не марнуйте час, поки особисто за вас мають змогу воювати українці!
Прямим. І в голову.

Це так не працює.
Найкращий захист - це напад.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 жов, 2022 11:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:45

  Hotab написав:
  Andrey2512 написав:Hotab
большое время отклика, 48 часов )

Згоден. Довго. Ну вони ніколи не вміли швидко реагувати.
Проте і нас навчили (а також надають дуже точну і головне оперативну інформацію) партнери. Ми зараз дійсно орків б'ємо якістю. Не гидуючи і "по-старінкє" теж лупити, що і роблять Долярчики олдскульною зброєю.


За ранок випустили 50+, 44 збили.


По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.
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