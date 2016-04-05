Додано: Пон 31 жов, 2022 11:25

Чого саме чекають партнери?

Хз.

Чому засоби ППО, які є цілком оборонною зброєю, не надаються масово?

Хоча вже час вести мову про надання масово танків, літаків, Атамаксів і т.д.

Бо чого чекати в обороні (при ударах по критичній інфраструктурі, а тепер вже й логістиці!!!)?

При неможливості налагодити своє військове виробництво.



Імхо -- вже більш, ніж очевидно, що ні санкції, ні втрати не вплинуть на орків до рівня якогось критичного значення. Що хитродупі араби, індуси, бразильці і т.д. чинять цьому спротив, собі на користь.

Що на самому Заході загострюються й свої проблеми.



З нами все зрозуміло: в нас єдиний вибір - будемо захищатися, поки можемо, поки переможемо надзвичайно величезною ціною.

Але чого чекають Штати і Ко?



Складається таке враження, що чекають вони на те, коли саме Європа нарешті переформаюється до рівня, що побачить-визнає окостан своїм ворогом.

Ворогом своєї цивілізації.



Але, як на мене, хз з цими німцями, французами та ін.

В плані їх бажання.

Ставка на добровільну зміну європейського обивателя-споживача якась сумнівна.



Їм прямим текстом в голову треба доводити -- не марнуйте час, поки особисто за вас мають змогу воювати українці!

Прямим. І в голову.