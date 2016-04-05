Hotab написав:
Міст був 8-го, масована атака 10-го.
Севас 29-го, сьогодні 31-е.
всё же, 2-х случаев мало, чтобы говорить о системе.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:49
всё же, 2-х случаев мало, чтобы говорить о системе.
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:51
Это как вообще? Типа, "не будем думать о плохом, чтобы не притягивать беду"?
Карту линии разграничения на 23.02 посмотрите, "не ждать окружения" никак невозможно. Вот просто никак.
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:53
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Відповім питанням на питання. З чотирьох машин, які моя компанія привезла з серпня, одна згоріла, дві зламалися. Що нам зараз робити: везти заміну спаленій чи ремонтувати ті дві?
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ох зв'язківці :
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:25
Пишут конкретно про сбитые иксы, думаю прилёте это всякие кинжалы и т.п.
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Здається всі їх бачили (як відео з Севастополя).
Насправді це вже переломний момент у війні.
В Росії десь третина нафти, вугілля, металу експортується з портів Чорного моря. Те, що головна база ВМФ опинилася під ударом означає рівно те, що вся морська торгівля РФ може опинитися під ударом. Охорону та оборону портів від дронів вони невзмозі забезпечити катерами тіпа берегової охорони бо вони самі можуть стати жертвами дронів або ракет Нептун (бо не виключено, що дальність 280 км - то із реклами для експортного буклету у відповідність всім договорам, насправді може бути 400-500 км принаймні зі зменшеною бойовою частиною) - тому і відео обстріла дрона з вертольота Мі-8. Тобто рф змущена буде охороняти всі бази флоту та і порти загалом за допомогою постійного патрулювання Мі-8.
В свою чергу це означає, що РФ не зможе осилити одночасно виробництво та ремонт всього спектру газотурбінних двигунів, які використовуються:
- бойовою авіацією (Су-27, 24, 34, 25; Ту-95, 22, 160) це історично виробляли рашисти тут ситуація буде +- задовільна;
- Вертольоти - тут виробляється набагато менше аніж "споживається" війною (як збиті найновіші гелікоптери, так і просто витрата ресурсу на польоти та навчання), нафтогазовим сектором та в навчальних закладах.
- Військово-транспортна та спеціальна авіація - тут лише для Іл-76, Ту-134, 154, 204 двигуни вироблялися в педерації і з ними буде задовільна ситуація, для Іл-18, 38, Ан-12, 24, 26, 32, 72, 74, 124, 140, 148 все виробляла Мотор-Січ, їх ремонт вимагатиме надмірних зусиль і буде іти шляхом канібалізації і так старої техніки, поставки запчастин до якої +- 8,5 років були під санкціями. Тут жопа особлива через дуже велику кількість наймнувань.
- двигуни до цивільної авіації, Боїнгів, Айрбасів, АТР, Ембрайерів, Суперджетів, Л-410 та цивільних Ан-24, Ан-26 (Цивільні Ан-140, 148 заканібалені в інтересах військових) - жопа буде така сама як і в військово-транспортній авіації.
- двигуни для флоту - робили клон двигуна Зоря-Машпроект, що об'єктивно вийшло в результаті невідомо - максимум можлива якась заміна на поточному парку кораблів того, що не супроводжується Зорею з 2014 року зі шкодою до цивільного сектору.
- двигуни для крилатих ракет з цим буде +- ок але за рахунок шкоди для цивільного сектору...
- двигуни для станцій перекачки газу, газові турбіни електростанцій - піде по пи..і через переорієнтацію на військовий сектор.
Різке збільшення виробництва педерація здійснити не може, як через санкції так через банальну відсутність співробітників (за даними, які не враховують вплив коронавірусу, мобілізаії, втрат війни та тих, хто втекли від мобілізації, населення впало з 250 тис до 182 тис, або на 28%, бо дуже мало дурних працювати на моторобудівному підприємстві за 500 дол./місяць, вкалувати по 40 годин, до цього хто зна скільки вчитися щоб жити у достатьо суворому північному кліматі...)
А зараз не друга світова війна, за наявності санкцій виробництво газотурбінних двигунів не почнеш на авторемонтному заводі де завгодно... Саме тому за рік-два катастрофічно впаде сама економіка, для неї війна вже є тотальною, а при впавшій економіці не зможе працювати військово-промисловий комплекс...
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:44
От і пояснення принесли.
Додано: Пон 31 жов, 2022 13:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м.
Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання.
Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі.
Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють.
Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи.
З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами...
Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...
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