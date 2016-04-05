Додано: Пон 31 жов, 2022 12:25

BIGor написав: Де там наші дрони-камікадзе якими бахвалилось Укроборонпром для відповіді касапам? Поки не буде дзеркальної відповіді по обєктам орків - вони нас будуть і далі закидувати ракетами і шахідами. Де там наші дрони-камікадзе якими бахвалилось Укроборонпром для відповіді касапам? Поки не буде дзеркальної відповіді по обєктам орків - вони нас будуть і далі закидувати ракетами і шахідами.

Здається всі їх бачили (як відео з Севастополя).Насправді це вже переломний момент у війні.В Росії десь третина нафти, вугілля, металу експортується з портів Чорного моря. Те, що головна база ВМФ опинилася під ударом означає рівно те, що вся морська торгівля РФ може опинитися під ударом. Охорону та оборону портів від дронів вони невзмозі забезпечити катерами тіпа берегової охорони бо вони самі можуть стати жертвами дронів або ракет Нептун (бо не виключено, що дальність 280 км - то із реклами для експортного буклету у відповідність всім договорам, насправді може бути 400-500 км принаймні зі зменшеною бойовою частиною) - тому і відео обстріла дрона з вертольота Мі-8. Тобто рф змущена буде охороняти всі бази флоту та і порти загалом за допомогою постійного патрулювання Мі-8.В свою чергу це означає, що РФ не зможе осилити одночасно виробництво та ремонт всього спектру газотурбінних двигунів, які використовуються:- бойовою авіацією (Су-27, 24, 34, 25; Ту-95, 22, 160) це історично виробляли рашисти тут ситуація буде +- задовільна;- Вертольоти - тут виробляється набагато менше аніж "споживається" війною (як збиті найновіші гелікоптери, так і просто витрата ресурсу на польоти та навчання), нафтогазовим сектором та в навчальних закладах.- Військово-транспортна та спеціальна авіація - тут лише для Іл-76, Ту-134, 154, 204 двигуни вироблялися в педерації і з ними буде задовільна ситуація, для Іл-18, 38, Ан-12, 24, 26, 32, 72, 74, 124, 140, 148 все виробляла Мотор-Січ, їх ремонт вимагатиме надмірних зусиль і буде іти шляхом канібалізації і так старої техніки, поставки запчастин до якої +- 8,5 років були під санкціями. Тут жопа особлива через дуже велику кількість наймнувань.- двигуни до цивільної авіації, Боїнгів, Айрбасів, АТР, Ембрайерів, Суперджетів, Л-410 та цивільних Ан-24, Ан-26 (Цивільні Ан-140, 148 заканібалені в інтересах військових) - жопа буде така сама як і в військово-транспортній авіації.- двигуни для флоту - робили клон двигуна Зоря-Машпроект, що об'єктивно вийшло в результаті невідомо - максимум можлива якась заміна на поточному парку кораблів того, що не супроводжується Зорею з 2014 року зі шкодою до цивільного сектору.- двигуни для крилатих ракет з цим буде +- ок але за рахунок шкоди для цивільного сектору...- двигуни для станцій перекачки газу, газові турбіни електростанцій - піде по пи..і через переорієнтацію на військовий сектор.Різке збільшення виробництва педерація здійснити не може, як через санкції так через банальну відсутність співробітників (за даними, які не враховують вплив коронавірусу, мобілізаії, втрат війни та тих, хто втекли від мобілізації, населення впало з 250 тис до 182 тис, або на 28%, бо дуже мало дурних працювати на моторобудівному підприємстві за 500 дол./місяць, вкалувати по 40 годин, до цього хто зна скільки вчитися щоб жити у достатьо суворому північному кліматі...)А зараз не друга світова війна, за наявності санкцій виробництво газотурбінних двигунів не почнеш на авторемонтному заводі де завгодно... Саме тому за рік-два катастрофічно впаде сама економіка, для неї війна вже є тотальною, а при впавшій економіці не зможе працювати військово-промисловий комплекс...