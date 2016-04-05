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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2550255125522553>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:49

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:З.І. Ця інформація вкладається в тенденцію рашистів відповідати на наші болючі удари. Сьогодні - за ЧФ, очевидно.

Казали ж, що так швидко нальоти організувати не можливо. То ж одне іншому не заважало.

Міст був 8-го, масована атака 10-го.

Севас 29-го, сьогодні 31-е.

всё же, 2-х случаев мало, чтобы говорить о системе.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:51

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:Это от того, скорее всего, что надо на карту смотреть.
"Упираться" в Мариуполе - гарантированное окружение. "Упираться" в Херсоне - это иметь перед собой километр водной преграды, а за спиной - надёжный тыл и снабжение.

Цей момент вже пояснювали.
В Маріуполі можна було впертись в промзону, яка по-перше велика і укріплена(бетонована) і по-друге без людей. А у що впертись в Херсоні?
Надіялись що не буде такого глибокого оточення.
Думаю це рішення було правильне.

Это как вообще? Типа, "не будем думать о плохом, чтобы не притягивать беду"?

Карту линии разграничения на 23.02 посмотрите, "не ждать окружения" никак невозможно. Вот просто никак.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:53

  andrijk777 написав: А у що впертись в Херсоні?

Как во что, в километр ледяной воды + оборона на высоком берегу.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Держава, звісно, не дає їх - тому ці всі автівки - від волонтерів!(а точніше - від різних друзів наших солдат)
Так от - ПИТАННЯ до всіх вас: хто має їх ремонтувати і за які кошти мають куплятись запчастини до тих автівок?

Відповім питанням на питання. З чотирьох машин, які моя компанія привезла з серпня, одна згоріла, дві зламалися. Що нам зараз робити: везти заміну спаленій чи ремонтувати ті дві?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры

Думаю, що с300 та (або) Смерчі , які б'ють по Харкову, Запоріжжя і Кривбасу не рахують. За ними ППО не ганяється, імхо.
Мова про ракети "повітря-поверхня".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ох зв'язківці :? :
На Львівщині суд оштрафував військового-зв’язківця Державної прикордонної служби, що звантажив на робочий планшет TikTok та інші розважальні додатки. Військовослужбовець має сплатити 2 465 грн грн штрафу.
Військовослужбовець у вчиненому зізнався і заявив про каяття. Так, суддя Жовківського райсуду Микола Олещук визнав військового винним у недбалому ставленні до військової служби і наклав на нього штраф у розмірі 2 465 грн. Він також має сплатити 496 грн судового збору.
https://zaxid.net/news/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:25

  Hotab написав:
  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры

Думаю, що с300 та (або) Смерчі , які б'ють по Харкову, Запоріжжя і Кривбасу не рахують. За ними ППО не ганяється, імхо.
Мова про ракети "повітря-поверхня".

Пишут конкретно про сбитые иксы, думаю прилёте это всякие кинжалы и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Де там наші дрони-камікадзе якими бахвалилось Укроборонпром для відповіді касапам? Поки не буде дзеркальної відповіді по обєктам орків - вони нас будуть і далі закидувати ракетами і шахідами.

Здається всі їх бачили (як відео з Севастополя).
Насправді це вже переломний момент у війні.
В Росії десь третина нафти, вугілля, металу експортується з портів Чорного моря. Те, що головна база ВМФ опинилася під ударом означає рівно те, що вся морська торгівля РФ може опинитися під ударом. Охорону та оборону портів від дронів вони невзмозі забезпечити катерами тіпа берегової охорони бо вони самі можуть стати жертвами дронів або ракет Нептун (бо не виключено, що дальність 280 км - то із реклами для експортного буклету у відповідність всім договорам, насправді може бути 400-500 км принаймні зі зменшеною бойовою частиною) - тому і відео обстріла дрона з вертольота Мі-8. Тобто рф змущена буде охороняти всі бази флоту та і порти загалом за допомогою постійного патрулювання Мі-8.
В свою чергу це означає, що РФ не зможе осилити одночасно виробництво та ремонт всього спектру газотурбінних двигунів, які використовуються:
- бойовою авіацією (Су-27, 24, 34, 25; Ту-95, 22, 160) це історично виробляли рашисти тут ситуація буде +- задовільна;
- Вертольоти - тут виробляється набагато менше аніж "споживається" війною (як збиті найновіші гелікоптери, так і просто витрата ресурсу на польоти та навчання), нафтогазовим сектором та в навчальних закладах.
- Військово-транспортна та спеціальна авіація - тут лише для Іл-76, Ту-134, 154, 204 двигуни вироблялися в педерації і з ними буде задовільна ситуація, для Іл-18, 38, Ан-12, 24, 26, 32, 72, 74, 124, 140, 148 все виробляла Мотор-Січ, їх ремонт вимагатиме надмірних зусиль і буде іти шляхом канібалізації і так старої техніки, поставки запчастин до якої +- 8,5 років були під санкціями. Тут жопа особлива через дуже велику кількість наймнувань.
- двигуни до цивільної авіації, Боїнгів, Айрбасів, АТР, Ембрайерів, Суперджетів, Л-410 та цивільних Ан-24, Ан-26 (Цивільні Ан-140, 148 заканібалені в інтересах військових) - жопа буде така сама як і в військово-транспортній авіації.
- двигуни для флоту - робили клон двигуна Зоря-Машпроект, що об'єктивно вийшло в результаті невідомо - максимум можлива якась заміна на поточному парку кораблів того, що не супроводжується Зорею з 2014 року зі шкодою до цивільного сектору.
- двигуни для крилатих ракет з цим буде +- ок але за рахунок шкоди для цивільного сектору...
- двигуни для станцій перекачки газу, газові турбіни електростанцій - піде по пи..і через переорієнтацію на військовий сектор.

Різке збільшення виробництва педерація здійснити не може, як через санкції так через банальну відсутність співробітників (за даними, які не враховують вплив коронавірусу, мобілізаії, втрат війни та тих, хто втекли від мобілізації, населення впало з 250 тис до 182 тис, або на 28%, бо дуже мало дурних працювати на моторобудівному підприємстві за 500 дол./місяць, вкалувати по 40 годин, до цього хто зна скільки вчитися щоб жити у достатьо суворому північному кліматі...)

А зараз не друга світова війна, за наявності санкцій виробництво газотурбінних двигунів не почнеш на авторемонтному заводі де завгодно... Саме тому за рік-два катастрофічно впаде сама економіка, для неї війна вже є тотальною, а при впавшій економіці не зможе працювати військово-промисловий комплекс...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:44

  Hotab написав:
  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры

Думаю, що с300 та (або) Смерчі , які б'ють по Харкову, Запоріжжя і Кривбасу не рахують. За ними ППО не ганяється, імхо.
Мова про ракети "повітря-поверхня".

От і пояснення принесли.


Пояснюємо чому влучань по об'єктах було 18, але збили 44 з 50-ти ракет

Під час масованого обстрілу Харківщина попала під вогонь свинособачих С-300. Також кацапня запускала своїх "шлюхідів".

Тож, як повідомляється, здебільшого "в повітря" сьогодні полетіло близько 600 мільйонів доларів тупих руснявих платників податків. За них як мінімум можна було повикачувати лайно з вигрібних ям Урюпінська.

🇺🇦Реальная Война

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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.

Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м.
Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання.
Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...

Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі.
Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють.
Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи.
З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами...
Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...
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