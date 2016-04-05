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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2551255225532554>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:14

  Hotab написав:Тож, як повідомляється, здебільшого "в повітря" сьогодні полетіло близько 600 мільйонів доларів тупих руснявих платників податків. За них як мінімум можна було повикачувати лайно з вигрібних ям Урюпінська.

🇺🇦Реальная Война

Саме про це я і пишу: витратили 600 млн. доларів, а пошкоджень завдали на мільйони, може до 20 млн...
Навіть при самому "пікіруванні" дуже велика імовірність влучання в якусь вежу захисту від грози або вежу з проводами, а це дасть просто повітряний вибух та багато пошкоджень уламками, а не знищення...
Просто погляньте на фото...
http://wikimapia.org/15962453/uk/%D0%9F ... to/3493257
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:а пошкоджень завдали на мільйони, може до 20 млн...
ну да, тот факт, что мы прекратили экспорт э/э в Европу, то есть, на неопределённый срок лишились источника валютных поступлений - ну кому это интересно?
Будем считать советские трансформаторы по остаточной стоимости и радоваться.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:29

  juristkostya написав:
  Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...

Вы то голодаете, то мёрзнете - я за вас начинаю переживать. Или вы за счёт сильной личной эмпатии ко всем вокруг так переживаете ?
P.S. Ещё и валютных поступлений лишились...
alex_dvornichenko
 
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  Ромасик написав:prodigy видео ни о чем. Лирика, как Зеля жену будил.


читалось между строк...
нифига реально не было готово к обороне столицы (хотя типа знали с ноября 2021)
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:36

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:
  Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...

Вы то голодаете, то мёрзнете - я за вас начинаю переживать. Или вы за счёт сильной личной эмпатии ко всем вокруг так переживаете ?
P.S. Ещё и валютных поступлений лишились...

неудачный повод перейти на личности вы выбрали.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:47

  Denik написав:Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...

цікаво рахуєте :lol:
а скільки коштує купити новий трансформатор? і де його взяти? за який час його зможуть доставити й змонтувати? убитки від відсутності електрики як порахувати?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:04

Зображення
  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры
я насчитал 9
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:04

  juristkostya написав:неудачный повод перейти на личности вы выбрали.

Уж простите, не удержался, все сообщения от вас, которые я видел написаны в стиле "всё пропало".
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:07

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:неудачный повод перейти на личности вы выбрали.

Уж простите, не удержался, все сообщения от вас, которые я видел написаны в стиле "всё пропало".

Не знаю как всё, но ЛАД точно пропал с форума :(
Не скажу что я с ним был во всем согласен, но больше людей - больше мнений.
vitaliian
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