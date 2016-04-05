Hotab написав:Тож, як повідомляється, здебільшого "в повітря" сьогодні полетіло близько 600 мільйонів доларів тупих руснявих платників податків. За них як мінімум можна було повикачувати лайно з вигрібних ям Урюпінська.
🇺🇦Реальная Война
Саме про це я і пишу: витратили 600 млн. доларів, а пошкоджень завдали на мільйони, може до 20 млн... Навіть при самому "пікіруванні" дуже велика імовірність влучання в якусь вежу захисту від грози або вежу з проводами, а це дасть просто повітряний вибух та багато пошкоджень уламками, а не знищення... Просто погляньте на фото... http://wikimapia.org/15962453/uk/%D0%9F ... to/3493257
Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...
Denik написав:а пошкоджень завдали на мільйони, може до 20 млн...
ну да, тот факт, что мы прекратили экспорт э/э в Европу, то есть, на неопределённый срок лишились источника валютных поступлений - ну кому это интересно? Будем считать советские трансформаторы по остаточной стоимости и радоваться.
Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...
Вы то голодаете, то мёрзнете - я за вас начинаю переживать. Или вы за счёт сильной личной эмпатии ко всем вокруг так переживаете ? P.S. Ещё и валютных поступлений лишились...
Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...
Вы то голодаете, то мёрзнете - я за вас начинаю переживать. Или вы за счёт сильной личной эмпатии ко всем вокруг так переживаете ? P.S. Ещё и валютных поступлений лишились...