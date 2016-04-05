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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2551255225532554
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:16

  Denik написав:Те, що головна база ВМФ опинилася під ударом означає рівно те, що вся морська торгівля РФ може опинитися під ударом
с Крыма ничего не экспортировалось, не надо Ля-ля. На РФ есть и другие порты, Новороссийск например.

  Denik написав:населення впало з 250 тис до 182 тис
вы хотели сказать миллионов? 180 тыс это население среднего райцентра.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 14:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:19

  vitaliian написав:
  Denik написав:Те, що головна база ВМФ опинилася під ударом означає рівно те, що вся морська торгівля РФ може опинитися під ударом
с Крыма ничего не экспортировалось, не надо Ля-ля. На РФ есть и другие порты, Новороссийск например.

Намёк на черноморское судоходство в общем, я так понял.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:23

  alex_dvornichenko написав:Намёк на черноморское судоходство в общем, я так понял.
вот я и говорю Крым это ещё не всё черноморское судоходство. Когда начнем топить корабли в Новороссийске, тогда можно поднимать эту тему, а пока это шапкозакидательство. У США четкая позиция по ударам их оружием по территории РФ. А байрактар туда не долетит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:28

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:неудачный повод перейти на личности вы выбрали.

Уж простите, не удержался, все сообщения от вас, которые я видел написаны в стиле "всё пропало".
согласен, беспричинное шапкозакидатедьство читать приятнее.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:32

  Denik написав:натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
подход в корне неверный. Неважно сколько стоит ракета, это не наши деньги, важно какой убыток она несёт экономике Украины. Этот показатель ещё можно минимизировать.

Прогнозисты уже прогнозировали что ракет у РФ осталось меньше 50% от количества на 24.02 но какая цена этим прогнозам, если только сегодня было около 9 прилётов?

Имхо нужно исходить из того, что ракет у РФ ещё пока достаточно, и всеми способами нужно улучшать ПВО. Эта позиция по крайней мере конструктивная. А не заниматься подсчётом чужих денег в надежде что они вот-вот закончатся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:42

  juristkostya написав:согласен, беспричинное шапкозакидатедьство читать приятнее.

Почему шапкозакидательские ? я имею друзей, родственников почти во всех регионах. С едой, теплом, электричеством проблем нет. Есть веерные отключения и временные блэкауты как после 10.10 и сегодня, потом всё чинят. Начнём мёрзнуть и голодать, буду вам поддакивать.
И таки да, приятней, а то % депрессий и суицидов и так запредельно высокий...
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:47

  Denik написав:
  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.

Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м.
Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання.
Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...

Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі.
Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють.
Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи.
З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами...
Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...

проффесори забувають в розрахунки включити економічні втрати на час простоювання,
а також втрату клієнтів через не можливість виконувати законтрактовані зобов"язання
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:вы хотели сказать миллионов? 180 тыс это население среднего райцентра.

Я мав на увазі місто Рибінськ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 1%81%D0%BA Ярославської області. Це один із двох центрів виробництва газотурбінних двигунів в педерації (другий - Перм). В москві та петербурзі все накрилося мідним тазом, бо там навіть за 1000 дол. заплати, а не за 500 квартиру не можна було зняти...
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