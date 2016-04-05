alex_dvornichenko написав:Намёк на черноморское судоходство в общем, я так понял.
вот я и говорю Крым это ещё не всё черноморское судоходство. Когда начнем топить корабли в Новороссийске, тогда можно поднимать эту тему, а пока это шапкозакидательство. У США четкая позиция по ударам их оружием по территории РФ. А байрактар туда не долетит.
Denik написав:натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
подход в корне неверный. Неважно сколько стоит ракета, это не наши деньги, важно какой убыток она несёт экономике Украины. Этот показатель ещё можно минимизировать.
Прогнозисты уже прогнозировали что ракет у РФ осталось меньше 50% от количества на 24.02 но какая цена этим прогнозам, если только сегодня было около 9 прилётов?
Имхо нужно исходить из того, что ракет у РФ ещё пока достаточно, и всеми способами нужно улучшать ПВО. Эта позиция по крайней мере конструктивная. А не заниматься подсчётом чужих денег в надежде что они вот-вот закончатся.
Почему шапкозакидательские ? я имею друзей, родственников почти во всех регионах. С едой, теплом, электричеством проблем нет. Есть веерные отключения и временные блэкауты как после 10.10 и сегодня, потом всё чинят. Начнём мёрзнуть и голодать, буду вам поддакивать. И таки да, приятней, а то % депрессий и суицидов и так запредельно высокий...
Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.
Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м. Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання. Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі. Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють. Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи. З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами... Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...
проффесори забувають в розрахунки включити економічні втрати на час простоювання, а також втрату клієнтів через не можливість виконувати законтрактовані зобов"язання
vitaliian написав:вы хотели сказать миллионов? 180 тыс это население среднего райцентра.
Я мав на увазі місто Рибінськ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 1%81%D0%BA Ярославської області. Це один із двох центрів виробництва газотурбінних двигунів в педерації (другий - Перм). В москві та петербурзі все накрилося мідним тазом, бо там навіть за 1000 дол. заплати, а не за 500 квартиру не можна було зняти...