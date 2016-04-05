alex_dvornichenko написав:Намёк на черноморское судоходство в общем, я так понял.
вот я и говорю Крым это ещё не всё черноморское судоходство. Когда начнем топить корабли в Новороссийске, тогда можно поднимать эту тему, а пока это шапкозакидательство. У США четкая позиция по ударам их оружием по территории РФ. А байрактар туда не долетит.
Denik написав:натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
подход в корне неверный. Неважно сколько стоит ракета, это не наши деньги, важно какой убыток она несёт экономике Украины. Этот показатель ещё можно минимизировать.
Прогнозисты уже прогнозировали что ракет у РФ осталось меньше 50% от количества на 24.02 но какая цена этим прогнозам, если только сегодня было около 9 прилётов?
Имхо нужно исходить из того, что ракет у РФ ещё пока достаточно, и всеми способами нужно улучшать ПВО. Эта позиция по крайней мере конструктивная. А не заниматься подсчётом чужих денег в надежде что они вот-вот закончатся.
Почему шапкозакидательские ? я имею друзей, родственников почти во всех регионах. С едой, теплом, электричеством проблем нет. Есть веерные отключения и временные блэкауты как после 10.10 и сегодня, потом всё чинят. Начнём мёрзнуть и голодать, буду вам поддакивать. И таки да, приятней, а то % депрессий и суицидов и так запредельно высокий...
Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.
Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м. Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання. Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі. Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють. Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи. З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами... Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...
проффесори забувають в розрахунки включити економічні втрати на час простоювання, а також втрату клієнтів через не можливість виконувати законтрактовані зобов"язання
vitaliian написав:вы хотели сказать миллионов? 180 тыс это население среднего райцентра.
Я мав на увазі місто Рибінськ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 1%81%D0%BA Ярославської області. Це один із трьох центрів виробництва газотурбінних двигунів в педерації (2 інших - Перм, Уфа). В москві та петербурзі все накрилося мідним тазом, бо там навіть за 1000 дол. заплати, а не за 500 квартиру не можна було зняти...
Denik написав:Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...
цікаво рахуєте а скільки коштує купити новий трансформатор? і де його взяти? за який час його зможуть доставити й змонтувати? убитки від відсутності електрики як порахувати?
зараз в вікіпедії подивиться і вам скаже Людина відірвана від реального життя, не звертайте увагу. Раніше трансформатор замовлявся за пів року, робиться у місті, яке сьогодні кожен день під обстілами. Це реальна болюча проблема. Точніше просто тероризм. Треба давити на міжнародну спільноту - або закривайте небо, або ми їдемо до вас зимовати. Бо щоб нам не казали про " неможливо" але
vitaliian написав:подход в корне неверный. Неважно сколько стоит ракета, это не наши деньги, важно какой убыток она несёт экономике Украины. Этот показатель ещё можно минимизировать.
У Другу Світову війну якраз так і рахували скільки транспортів може заїбашити німецький підводний човен. І якщо спочатку рахунок був на користь німців то ближче до кінця розмін був 1 підводний човен за 1 цивільне судно. Чим закінчилася війна-всі пам'ятають. Головне, щоб ми могли ремонтувати швидше ніж вони їбашать, бо поки вони їбашать дорогущими ракетами цивільні залізяки, то ми Хаймарсами, артою та ударними дронами їбашимо їх техніку та особовий склад, яку відновити значно важче аніж електроенергетичні залізяки...