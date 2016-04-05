Denik написав:

Ruslan2453 написав: По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры. По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.

Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м.Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання.Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі.Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють.Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи.З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами...Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...