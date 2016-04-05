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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2553255425552556>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:21

  Denik написав:
  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.

Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м.
Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання.
Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...

Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі.
Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють.
Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи.
З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами...
Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...

Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить.
А запаси траснформаторів на складах не вічні, в тому числі й у партнерів, вигот овлення нових займає трохи часу.
Хоча я згоден, що військової переваги знищення трасформаторів русні не дасть.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Це реальна болюча проблема. Точніше просто тероризм.

Те що орки роблять тероризм, а не обстрілюють об'єкти ЗСУ - так на голови оркам прилітає цілком конкретна відповідь...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:25

  Denik написав:
  d44 написав:Це реальна болюча проблема. Точніше просто тероризм.

Те що орки роблять тероризм, а не обстрілюють об'єкти ЗСУ - так на голови оркам прилітає цілком конкретна відповідь...

Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:30

  flyman написав:Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?

Нет, каждая армия действует в рамках своей компетенции - наша утилизирует их армию, их армия занимается террором.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:39

  flyman написав:
  Denik написав:
  d44 написав:Це реальна болюча проблема. Точніше просто тероризм.

Те що орки роблять тероризм, а не обстрілюють об'єкти ЗСУ - так на голови оркам прилітає цілком конкретна відповідь...

Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?

Що це дасть в страт плані Україні? Мотивує чмобиків?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить.

C-300 влучити в трансформатор нереально. Як і у "мопеда" - недостатня БЧ для похибки точності його системи наведення...
Ну і у С-300 недосяжна дальність для роботи по підстанціям 750 кВ.
Некерованою ракетою зі Смерча - взагалі малорерально в підстанцію влучити...

Бутусов підтверджує неординарність події прориву оборони бази в Севастополі
https://censor.net/ua/video_news/337731 ... vyyavyvsya
А вона найбільш захищена. Це як Гюнтер Прін в Скапа-Флоу... Тільки не ризикуючи життям.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:00

крымский мост закрыт, его восстановление займет 9 месяцев минимум, как я и писал по факту жд мост пока горел , то сильно ослабил конструкции, надо менять, а некому... пешком ходить можно, но сейчас там может сдуть... :lol:
в Запорожье сегодня было до 10 прилётов в 2 серии... :cry:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:01

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить.

C-300 влучити в трансформатор нереально. Як і у "мопеда" - недостатня БЧ для похибки точності його системи наведення...
Ну і у С-300 недосяжна дальність для роботи по підстанціям 750 кВ.
Некерованою ракетою зі Смерча - взагалі малорерально в підстанцію влучити...

Бутусов підтверджує неординарність події прориву оборони бази в Севастополі
https://censor.net/ua/video_news/337731 ... vyyavyvsya
А вона найбільш захищена. Це як Гюнтер Прін в Скапа-Флоу... Тільки не ризикуючи життям.

у смерча есть точная управляемая ракета - торнадо-с, по Запорожью прилетали...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:C-300 влучити в трансформатор нереально. Як і у "мопеда" - недостатня БЧ для похибки точності його системи наведення...
Ну і у С-300 недосяжна дальність для роботи по підстанціям 750 кВ.
Некерованою ракетою зі Смерча - взагалі малорерально в підстанцію влучити..

БЧ мопеда лише в 3-4 рази менша за БЧ калібра. При цьому вони компенсовують масовістю застосування. Випадки прильотів мопедів по трансформаторам вже були. В тому числі і під Києвом.
Аналогічно зі "Смерчами" і С-300. Випадки були. Звісно, це стосується в першу чергу прифронтових або прикордонних районів, але тим не менше, це теж покращує математику на користь
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:16

  sashaqbl написав:
  Denik написав:
  Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.

Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м.
Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання.
Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...

Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі.
Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють.
Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи.
З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами...
Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...

Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить.
А запаси траснформаторів на складах не вічні, в тому числі й у партнерів, вигот овлення нових займає трохи часу.
Хоча я згоден, що військової переваги знищення трасформаторів русні не дасть.

https://news.finance.ua/ua/u-dtek-zakinchylosya-obladnannya-dlya-vidnovlennya-enerhosystemy
flyman
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