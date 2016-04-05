Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.
Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м. Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання. Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі. Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють. Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи. З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами... Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...
Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить. А запаси траснформаторів на складах не вічні, в тому числі й у партнерів, вигот овлення нових займає трохи часу. Хоча я згоден, що військової переваги знищення трасформаторів русні не дасть.
sashaqbl написав:Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить.
C-300 влучити в трансформатор нереально. Як і у "мопеда" - недостатня БЧ для похибки точності його системи наведення... Ну і у С-300 недосяжна дальність для роботи по підстанціям 750 кВ. Некерованою ракетою зі Смерча - взагалі малорерально в підстанцію влучити...
крымский мост закрыт, его восстановление займет 9 месяцев минимум, как я и писал по факту жд мост пока горел , то сильно ослабил конструкции, надо менять, а некому... пешком ходить можно, но сейчас там может сдуть... в Запорожье сегодня было до 10 прилётов в 2 серии...
sashaqbl написав:Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить.
C-300 влучити в трансформатор нереально. Як і у "мопеда" - недостатня БЧ для похибки точності його системи наведення... Ну і у С-300 недосяжна дальність для роботи по підстанціям 750 кВ. Некерованою ракетою зі Смерча - взагалі малорерально в підстанцію влучити...
Denik написав:C-300 влучити в трансформатор нереально. Як і у "мопеда" - недостатня БЧ для похибки точності його системи наведення... Ну і у С-300 недосяжна дальність для роботи по підстанціям 750 кВ. Некерованою ракетою зі Смерча - взагалі малорерально в підстанцію влучити..
БЧ мопеда лише в 3-4 рази менша за БЧ калібра. При цьому вони компенсовують масовістю застосування. Випадки прильотів мопедів по трансформаторам вже були. В тому числі і під Києвом. Аналогічно зі "Смерчами" і С-300. Випадки були. Звісно, це стосується в першу чергу прифронтових або прикордонних районів, але тим не менше, це теж покращує математику на користь
Ruslan2453 написав:По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.
Тут взагалі арифметика дуже цікава. Орки їбашать по відкритим розподільчим майданчикам. Відкритий розподільчий майданчик наприклад ПС 750 Київська - це площадка 700 х 600 м. Далі справа в тому, що найдорожчий об'єкт на ній - це трансформатор 333 МВА, від однофазний. Для трьох фаз їх 3, вони рознесені приблизно на 30 м. Високо ймовірно, що зараз ключові трансформатори захищені якимось бетонним блоком/парканчиком, або обкладені мішками з піском для уникнення прямого влучання. Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів. Якщо збивається 3/4 ракет + я не впевнений, що всі ракети орків влучають точно, виходить для знищення одного трансформатору треба десь 5 ракет вартістю 35 млн. доларів в середньому. Це ще не враховуючи, що треба годувати кілька тисяч довбойобів в полку стратегічної авіації або на кораблях/підвожних човнах ЧФРП, щоб вони за місяць служби запустили десяток ракет...
Але в Укренерго була активна програма заміни трансформаторів перед війною на нові і я не впевнений, що старі викидалися. Крім того Укренерго може переміщувати трансформатори та інше б/в обладнання із ушкоджених підстанцій на Донбасі. Так само при ушкодженні відкритих розподільчих пристроїв електростанцій обладнання може переміщатися з інших електростанцій, які законсервовані або давно не працюють. Ще як варіант - тягнути б/в обладнання із закритих вугільних або газових станцій Європи. З підстанціями 110/330 кв, як і з гідроагрегатами Укргідроенерго економіка війни виглядає ще гіршою по таких об'єктів тисячі, а залізяки, що на них стоять ще на порядок менше, навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0, а ракети на це витрачаються найсучасніші, виробництва останніх років з тими самими газотурбінними двигунами... Тобто вся війна проти енергетики нагадує війну з вітряними млинами...
Але якщо вдарив іранський "мопед", або ракета зі "Смерча" чи С-300(яка по залишковій вартості нічого не коштує) - то математика трохи інша виходить. А запаси траснформаторів на складах не вічні, в тому числі й у партнерів, вигот овлення нових займає трохи часу. Хоча я згоден, що військової переваги знищення трасформаторів русні не дасть.