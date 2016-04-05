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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2553255425552556>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:38

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Трошки уточню з Вашого дозволу...
Ми за те щоб пів москви(а бажано й вся педерація) - сиділи без світла
Але нам головніше
Сьогодні звільнити окуповані території
Завтра створити хороші умови для життя свого населення...
а буде при цьому московія з світлом чи не буде - нам якось по барабану..іх і так життя вже образило - забравши в них розум..
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:40

  Denik написав:
  Hotab написав:Тож, як повідомляється, здебільшого "в повітря" сьогодні полетіло близько 600 мільйонів доларів тупих руснявих платників податків. За них як мінімум можна було повикачувати лайно з вигрібних ям Урюпінська.

🇺🇦Реальная Война

Саме про це я і пишу: витратили 600 млн. доларів, а пошкоджень завдали на мільйони, може до 20 млн...
Навіть при самому "пікіруванні" дуже велика імовірність влучання в якусь вежу захисту від грози або вежу з проводами, а це дасть просто повітряний вибух та багато пошкоджень уламками, а не знищення...
Просто погляньте на фото...
http://wikimapia.org/15962453/uk/%D0%9F ... to/3493257


Вибачте але є непрямі втрати які тяжко порахувати - жопа в економіці, генератори по лікарнях. Паніка у де-кого з населення. Звичайно вони тратять більше але не все вимірюється тількі грошима (
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:бо дуже мало дурних працювати на моторобудівному підприємстві за 500 дол./місяць,
на наших Українських підприємствах зарплати в машинобудівному секторі ще нижче :( , але дурні знаходяться :( бо виїхати не можуть
  Denik написав:Я натякаю на те, що сам трансформатор, якщо новий, коштує десь 3-4 мільйони доларів. Для його знищення треба пряме влучання ракети за 5-11 мільйонів доларів.
фінансова доцільність для москалів ролі не грає, " с пушки по воробьях" цілком нормально , сподіватися що в них закінчаться гроші чи ракети не варто :(
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:53

  d44 написав: Раніше трансформатор замовлявся за пів року, робиться у місті, яке сьогодні кожен день під обстілами.

завод мощняк изготавливает или на дверях замок ?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:54

  Denik написав:. Чим закінчилася війна-всі пам'ятають
сколько стран воевали против оси Германия-Италия-Япония. Одних британии и США с головой хваатило бы перемолоть фашистов. Плюс СССР жирно живой силой помогал и ограничивал возможности Гитлера в Европе. Даже в теории шансов у Гитлера не было.

У нас тут немного другая ситуация. Через сколько месяцев после 24.10 нам поставили Хаймарсы и Ирисы? Возможности рф конечно исчерпываются, но не так быстро как хотелось бы. Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:01

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?

Деморалізація.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:19

  prodigy написав:
  Ромасик написав:prodigy видео ни о чем. Лирика, как Зеля жену будил.

читалось между строк...
нифига реально не было готово к обороне столицы (хотя типа знали с ноября 2021)

На счет знали или не знали, я 8 месяцев пытаюсь понять...
Но за 8 месяцев я уже имею больше интересной инфы с открытых источников, претендующих на документалистику, чем вот он показал.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:20

  vitaliian написав:Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)

При таком коллапсе городов, даже такой пацифистичный офисный планктон как я, пойдёт в окопы, просто не будет выбора. Ну уж точно не на майдан, с требованием пойти на уступки.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:24

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?

Деморалізація.

А что они чем то сильно от нас отличаются ? сильно они нас деморализовали ? Какой профит от этого ?
По моему даже те, кто первые месяцы считал что не все так однозначно, посл етакого террора вопрошают "какого х?".
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:26

  juristkostya написав:
  Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...

чомусь ніхто не написав, що вартість цих ракет умовна - стільки коштують нові ракети, а Раша пуляє поки що совковими запасами. Їх вартість теж можна вважати близькою до 0.

до того ж старе озброєння треба утилізувати, а тут безкоштовна утилізація - якби це прикро не звучало.

це я до чого - що пошкодження інфраструктури - це дуже погано. вивести з ладу трансформатор - достатньо осколка. основна проблема великих трансформаторів навіть не вартість, а строки їх виготовлення - кілька місяців. маю надію, що в нас теж є запас з радянських часів.

є ще одно проблема - щось про неї ніхто не каже. коли десь пропадає світло, то в мережі виникає зайва еенергія - може спрацювати автоматика АЕС на вимикання - а це потенційні ризики набагато дорожчі.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 31 жов, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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