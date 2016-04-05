flyman написав:Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Трошки уточню з Вашого дозволу... Ми за те щоб пів москви(а бажано й вся педерація) - сиділи без світла Але нам головніше Сьогодні звільнити окуповані території Завтра створити хороші умови для життя свого населення... а буде при цьому московія з світлом чи не буде - нам якось по барабану..іх і так життя вже образило - забравши в них розум..
Hotab написав:Тож, як повідомляється, здебільшого "в повітря" сьогодні полетіло близько 600 мільйонів доларів тупих руснявих платників податків. За них як мінімум можна було повикачувати лайно з вигрібних ям Урюпінська.
🇺🇦Реальная Война
Саме про це я і пишу: витратили 600 млн. доларів, а пошкоджень завдали на мільйони, може до 20 млн... Навіть при самому "пікіруванні" дуже велика імовірність влучання в якусь вежу захисту від грози або вежу з проводами, а це дасть просто повітряний вибух та багато пошкоджень уламками, а не знищення... Просто погляньте на фото... http://wikimapia.org/15962453/uk/%D0%9F ... to/3493257
Вибачте але є непрямі втрати які тяжко порахувати - жопа в економіці, генератори по лікарнях. Паніка у де-кого з населення. Звичайно вони тратять більше але не все вимірюється тількі грошима (
Denik написав:. Чим закінчилася війна-всі пам'ятають
сколько стран воевали против оси Германия-Италия-Япония. Одних британии и США с головой хваатило бы перемолоть фашистов. Плюс СССР жирно живой силой помогал и ограничивал возможности Гитлера в Европе. Даже в теории шансов у Гитлера не было.
У нас тут немного другая ситуация. Через сколько месяцев после 24.10 нам поставили Хаймарсы и Ирисы? Возможности рф конечно исчерпываются, но не так быстро как хотелось бы. Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)
flyman написав:Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Деморалізація.
А что они чем то сильно от нас отличаются ? сильно они нас деморализовали ? Какой профит от этого ? По моему даже те, кто первые месяцы считал что не все так однозначно, посл етакого террора вопрошают "какого х?".
Denik написав:навіть не враховуючи те, що там може бути обладнання 60-х 80-х років минулого століття залишкова вартість яких прямує до 0,
так себе логика. На замену разбитому придётся поставить новый с ценой совсем не 0 грн. Ну, или утешаться мыслью "эти дятлы потратили кучу денег чтобы разрушить наше барахло" - но это плохой способ освещения/обогрева, знаете ли...
чомусь ніхто не написав, що вартість цих ракет умовна - стільки коштують нові ракети, а Раша пуляє поки що совковими запасами. Їх вартість теж можна вважати близькою до 0.
до того ж старе озброєння треба утилізувати, а тут безкоштовна утилізація - якби це прикро не звучало.
це я до чого - що пошкодження інфраструктури - це дуже погано. вивести з ладу трансформатор - достатньо осколка. основна проблема великих трансформаторів навіть не вартість, а строки їх виготовлення - кілька місяців. маю надію, що в нас теж є запас з радянських часів.
є ще одно проблема - щось про неї ніхто не каже. коли десь пропадає світло, то в мережі виникає зайва еенергія - може спрацювати автоматика АЕС на вимикання - а це потенційні ризики набагато дорожчі.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 31 жов, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.