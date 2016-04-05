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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:29
sashaqbl написав: flyman написав:
Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
насправді, щоб показати, що в цю гру можна грати вдвох - бо інакше як примусити їх припинити обстріли - це один з методів. не дуже файний, але може не буде вибору.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:29
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)
При таком коллапсе городов, даже такой пацифистичный офисный планктон как я, пойдёт в окопы, просто не будет выбора. Ну уж точно не на майдан, с требованием пойти на уступки.
Якщо не буде інфраструктури, то армія буде місце, де тебе нагодують, одягнуть, помиють, дадуть дах над головою і регулярну зепе. Ще і конкурс буде 10 осіб на одне місце.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:32
alex_dvornichenko написав: flyman написав: sashaqbl написав:
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Деморалізація.
А что они чем то сильно от нас отличаются ? сильно они нас деморализовали ? Какой профит от этого ?
По моему даже те, кто первые месяцы считал что не все так однозначно, посл етакого террора вопрошают "какого х?".
одне діло бачити по зомбоящику, і зовсім інше відчути на власній шкірі, як кужуть краще один раз побачити чим 100 раз почути... заодно зрозуміти що в них "анало-говнєт" а ми "можємпавтаріть"
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)
При таком коллапсе городов, даже такой пацифистичный офисный планктон как я, пойдёт в окопы, просто не будет выбора. Ну уж точно не на майдан, с требованием пойти на уступки.
На зарплаты всему нашему офисному планктону в окопах не хватит финансирования, да и вооружить одномоментно миллионы страждущих у нас банально нечем.
Так что лучше запасаться свечами заранее.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35
flyman написав:
одне діло бачити по зомбоящику, і зовсім інше відчути на власній шкірі, як кужуть краще один раз побачити чим 100 раз почути...
трохи чорного гумору
інколи краще 100 разів почути вибухи, ніж один раз побачити
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:56
antey1969 написав:
На зарплаты всему нашему офисному планктону в окопах не хватит финансирования, да и вооружить одномоментно миллионы страждущих у нас банально нечем.
Так что лучше запасаться свечами заранее.
Если до этого дойдёт, то уже будет плевать на зарплаты, которые негде будет тратить. А насчет оружия и еды не переживаю, заграница нам поможет. Чем больше будет террора от орды, тем больше помощь.
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