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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2553255425552556
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:29

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?

насправді, щоб показати, що в цю гру можна грати вдвох - бо інакше як примусити їх припинити обстріли - це один з методів. не дуже файний, але може не буде вибору.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:29

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)

При таком коллапсе городов, даже такой пацифистичный офисный планктон как я, пойдёт в окопы, просто не будет выбора. Ну уж точно не на майдан, с требованием пойти на уступки.

Якщо не буде інфраструктури, то армія буде місце, де тебе нагодують, одягнуть, помиють, дадуть дах над головою і регулярну зепе. Ще і конкурс буде 10 осіб на одне місце.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:32

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?

Деморалізація.

А что они чем то сильно от нас отличаются ? сильно они нас деморализовали ? Какой профит от этого ?
По моему даже те, кто первые месяцы считал что не все так однозначно, посл етакого террора вопрошают "какого х?".

одне діло бачити по зомбоящику, і зовсім інше відчути на власній шкірі, як кужуть краще один раз побачити чим 100 раз почути... заодно зрозуміти що в них "анало-говнєт" а ми "можємпавтаріть"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)

При таком коллапсе городов, даже такой пацифистичный офисный планктон как я, пойдёт в окопы, просто не будет выбора. Ну уж точно не на майдан, с требованием пойти на уступки.

На зарплаты всему нашему офисному планктону в окопах не хватит финансирования, да и вооружить одномоментно миллионы страждущих у нас банально нечем.
Так что лучше запасаться свечами заранее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35

  flyman написав:одне діло бачити по зомбоящику, і зовсім інше відчути на власній шкірі, як кужуть краще один раз побачити чим 100 раз почути...

трохи чорного гумору

інколи краще 100 разів почути вибухи, ніж один раз побачити :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:56

  antey1969 написав:На зарплаты всему нашему офисному планктону в окопах не хватит финансирования, да и вооружить одномоментно миллионы страждущих у нас банально нечем.
Так что лучше запасаться свечами заранее.

Если до этого дойдёт, то уже будет плевать на зарплаты, которые негде будет тратить. А насчет оружия и еды не переживаю, заграница нам поможет. Чем больше будет террора от орды, тем больше помощь.
alex_dvornichenko
 
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